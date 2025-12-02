Leroy Merlin a été piraté, les hackers ont les données des clients

Nouvelle cyberattaque en France, avec Leroy Merlin qui annonce avoir été piraté, entraînant le vol des données des clients. Cela intervient le lendemain de l’annonce d’un piratage visant France Travail.
Dans un e-mail envoyé à ses clients pour les avertir du piratage, Leroy Merlin indique :
Un acte de cyber malveillance a récemment visé notre système d’information, et certaines de vos données personnelles ont pu fuiter à l’extérieur de l’entreprise. Dès la détection de l’incident, nous avons pris toutes les mesures nécessaires pour interdire l’accès non autorisé et contenir l’incident.
Les pirates ont obtenu les informations ci-dessous :
L’enseigne essaye de rassurer en affirmant que « vos données bancaires n’ont pas été atteintes et restent totalement sécurisées. Par ailleurs, le mot de passe de votre compte client web est lui aussi sécurisé et n’a pas fuité ».
L’e-mail se conclut de la manière classique lorsqu’il y a un piratage, à savoir que Leroy Merlin invite ses clients à faire attention aux potentielles arnaques. Cela s’explique par la méthode du phishing. Des personnes malveillantes pourraient utiliser vos données venant du piratage du jour pour vous piéger. Attention donc aux futurs appels, SMS et e-mails.
« Nous vous assurons que la protection de vos données est notre priorité. Nous vous remercions pour votre compréhension et votre confiance », conclut simplement Leroy Merlin.
Les cyberattaques visant les entreprises françaises ont été nombreuses ces derniers mois. Renforcer la sécurité devient urgent pour chacune d’entre elles.
