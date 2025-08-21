Auchan est une nouvelle fois piraté avec le vol de données clients

Auchan annonce avoir fait l’objet d’une nouvelle cyberattaque, ce qui a entraîné le vol des données de plusieurs centaines de milliers de clients. L’enseigne avait déjà fait l’objet d’un piratage en novembre 2024, cela avait touché 500 000 clients.
Dans un e-mail envoyé aujourd’hui à ses clients, Auchan indique :
Nous vous écrivons afin de vous informer qu’Auchan a été victime d’une cyberattaque. Cette attaque a entraîné un accès non autorisé à certaines données personnelles associées à votre compte de fidélité : civilité, statut client professionnel, nom, prénom, adresses email et postale, numéro de téléphone, numéro de la carte fidélité.
Vos données bancaires, mot de passe et code PIN ne sont pas concernés.
Comme la loi l’oblige, Auchan annonce avoir la notifié la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) de la cyberattaque. Le groupe assure par ailleurs que « toutes les mesures nécessaires ont été prises immédiatement pour mettre fin à cette attaque et renforcer la protection de nos systèmes d’information », tout en affirmant que « la protection des données de nos clients est au cœur de nos priorités, et nous traitons cet incident avec la plus grande rigueur ».
Comme pour les autres piratages de ce type, Auchan invite ses clients à faire attention au phishing. Des hackers pourraient se faire passer pour telle ou telle enseigne et vous piéger, maintenant que les données de centaines de milliers de clients sont dans la nature.
« Nous regrettons sincèrement cette atteinte à la confidentialité de vos informations et nous vous invitons à rester attentif à votre cagnotte fidélité », indique Auchan dans son e-mail.
