Auchan a connu un piratage : les données de plus de 500 000 clients volées

Nouveau jour et nouveau piratage, cela concerne cette fois l’enseigne Auchan. Les données personnelles de plus de 500 000 clients associés à un compte de fidélité ont été volées lors d’une cyberattaque. Cela fait suite aux hacks de nombreuses sociétés, dont Free, Boulanger, SFR, Molotov et bien d’autres depuis quelques semaines.

Dans un e-mail envoyé aux clients, Auchan indique :

Nous vous écrivons afin de vous informer qu’Auchan a été victime d’une cyberattaque. Cette attaque a entraîné un accès non autorisé à une partie des données personnelles associées à votre compte de fidélité : nom, prénom, adresses email et postale, numéro de téléphone, composition familiale si vous l’avez renseignée, date de naissance, numéro de la carte fidélité et montant de votre cagnotte fidélité. Les données bancaires, mot de passe, code pin ne sont pas concernées. Cette attaque a été notifiée à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).

Auchan assure également avoir pris « toutes les mesures nécessaires (…) pour mettre fin à cette attaque et renforcer la protection de nos systèmes d’information ». L’une des mesures concerne les contrôles en cas de décagnottage de la carte de fidélité.

Comme pour les autres piratages, Auchan invite ses clients à faire attention aux e-mails, SMS et appels frauduleux. L’enseigne note qu’il peut y avoir du phishing.

« Nous regrettons sincèrement cette atteinte à la confidentialité de vos informations et nous vous invitons à rester attentif à votre cagnotte fidélité », conclut le groupe.