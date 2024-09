Boulanger a été piraté : les données de millions de clients ont été volées

L’enseigne Boulanger annonce avoir été victime d’un piratage dans la nuit du 6 au 7 septembre, ce qui a permis à des hackers de collecter les données de millions de clients.

Boulanger a fait la déclaration suivante à la suite du piratage :

Dans la nuit du 6 au 7 septembre, Boulanger a été victime d’un acte de cybermalveillance sur une partie de nos informations clients. Les données récupérées sont uniquement des adresses de livraison. Aucune donnée bancaire client n’est concernée. D’ores et déjà, l’incident a été circonscrit et l’ensemble de nos clients a été informé. Nos sites web et les applications mobiles Boulanger fonctionnent normalement, en toute sécurité, avec une vigilance renforcée. La protection des données est et restera notre priorité absolue.

Deux jours avant la communication de Boulanger, le hacker éthique Clément Domingo (SaxX) avait révélé qu’un pirate avait mis en ligne une base de données comprenant les informations de 27 millions de comptes venant de Boulanger. On retrouve les noms, prénoms, numéros de téléphone, adresses postales complètes, coordonnées géographiques (latitude et longitude) et les adresses e-mail.

🚨🔴CYBERALERT🔴, 🇫🇷FRANCE | 𝟐𝟕𝐌 𝐝𝐞 𝐝𝐨𝐧𝐧𝐞́𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐥'𝐞𝐧𝐬𝐞𝐢𝐠𝐧𝐞 𝐁𝐨𝐮𝐥𝐚𝐧𝐠𝐞𝐫 𝐦𝐢𝐬𝐞 𝐞𝐧 𝐯𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐬𝐮𝐫 𝐥𝐞 "𝐀𝐦𝐚𝐳𝐨𝐧 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐜𝐲𝐛𝐞𝐫𝐜𝐫𝐢𝐦𝐢𝐧𝐚𝐥𝐢𝐭𝐞́" Hier, un cybercriminel a mis en vente une base de données comportant 27 561 592… pic.twitter.com/nuaD6iLavB — SaxX. (@_SaxX_) September 7, 2024

Le pirate n’affiche pas de prix et invite les personnes intéressées à le contacter sur Telegram. Il n’a pas encore une réputation, mais le fait qu’il a communiqué sur le sujet quelques jours avant la prise de parole de Boulanger suggère bel et bien qu’il a réussi son piratage et que les données obtenues sont authentiques.