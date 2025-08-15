Windows 11 améliore enfin son mode sombre avec des changements bienvenus

Microsoft apporte une amélioration attendue à Windows 11 en intégrant le mode sombre aux dialogues de gestion de fichiers, comme les fenêtres de copie, de déplacement ou de suppression. Repérée dans les dernières versions Dev et Beta du système d’exploitation, cette mise à jour corrige une lacune persistante du système, près de quatre ans après son lancement.

Un mode sombre plus cohérent

Le mode sombre de Windows 11, bien que sympathique dans ses interfaces modernes, souffre d’incohérences, notamment dans les fenêtres de dialogues hérités comme ceux des opérations sur les fichiers (copie, déplacement, suppression) ou les propriétés des fichiers, qui restent en mode clair.

Selon un message publié Phantomofearth sur X (ex-Twitter), les versions récentes des canaux Dev et Beta de Windows 11 proposent enfin le mode sombre pour ces éléments, éliminant l’effet « flash » désagréable pour les utilisateurs en thème sombre. Cette nouveauté, non encore officiellement annoncée par Microsoft, marque un pas vers une expérience visuelle plus uniforme.

Windows 11's file operation (copy, access denied, etc.) dialogs are FINALLY getting support for dark mode! Here's how the dialogs look in dark mode at this point, hidden in build 26100.5061. Also notice the light buttons in the top right, still a work in progress of course. pic.twitter.com/3D00lWIJcn — phantomofearth 🌳 (@phantomofearth) August 15, 2025

Malgré cette amélioration, le déploiement reste imparfait. Certains boutons des dialogues n’adoptent pas encore pleinement le mode sombre, révélant que le travail est en cours. Microsoft semble peaufiner cette fonctionnalité avant une annonce officielle, probablement pour garantir une intégration complète.

Cette mise à jour répond à une demande de longue date des utilisateurs, frustrés par l’aspect inachevé du mode sombre depuis le lancement de Windows 11 en 2021.

Toujours pas de bascule automatique

Pour une expérience optimale, il manque encore à Windows 11 un basculement automatique entre les thèmes clair et sombre, une fonctionnalité absente sans applications tierces. En attendant, des outils gratuits comme Auto Dark Mode permettent de programmer ce changement en fonction de l’heure ou de la luminosité ambiante.