Windows 11 améliore le support du HDR avec une mise à jour

Microsoft a déployé une mise à jour pour Windows 11, centrée sur le raffinement de l’expérience utilisateur, notamment pour la gestion du HDR et les fonctionnalités comme Click to Do et Copilot. Disponible immédiatement via Windows Update, la mise à jour KB5058499 apporte plusieurs ajustements.

Un meilleur contrôle pour le HDR et le Dolby Vision

La gestion du contenu HDR gagne en souplesse. Désormais, les utilisateurs peuvent conserver le HDR désactivé globalement dans Windows 11 tout en profitant des contenus HDR sur des plateformes comme Netflix ou YouTube. Une simple option à activer permet ce fonctionnement hybride, évitant ainsi d’avoir à basculer manuellement le mode.

Par ailleurs, Microsoft offre un contrôle indépendant pour le Dolby Vision. Auparavant, l’activation du Dolby Vision imposait automatiquement de l’avoir partout sur Windows. Cette mise à jour met fin à cette contrainte. Vous pouvez désormais choisir d’activer le Dolby Vision uniquement pour le contenu compatible ou de l’appliquer partout. Cette flexibilité est une avancée pour les possesseurs d’écrans compatibles, même si l’expérience HDR/Dolby Vision sous Windows continue de s’améliorer progressivement, notamment avec les derniers écrans OLED.

Click to Do et Copilot gagnent en utilité

La fonctionnalité Click to Do évolue également. Elle étend désormais ses actions basées sur le texte aux PC équipés de processeurs AMD et Intel. Une nouvelle action « Demander à Copilot » fait son apparition. De plus, Click to Do est désormais accessible dans en Europe, avec le support ajouté pour l’espagnol et le français. Les utilisateurs réguliers pourront même assigner cette fonction à un bouton raccourci.

Du côté de Copilot, l’assistant se voit doté de quelques améliorations pratiques. Il est désormais possible de personnaliser les raccourcis clavier dédiés (Win + C et la touche Copilot). Un appui prolongé sur ces touches permet même d’engager une conversation vocale. Enfin, sur les PC certifiés Copilot+, la recherche de Windows comprend désormais les requêtes en langage naturel pour trouver les paramètres du système, et la fonction Narrateur peut générer des descriptions d’images plus détaillées.