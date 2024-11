Windows 11 pose problème avec des jeux Ubisoft, Microsoft suspend la mise à jour 24H2

La mise à jour Windows 11 version 24H2 pose plusieurs problèmes sur les PC qui ont des jeux Ubisoft installés, dont Star Wars Oulaws et plusieurs Assassin’s Creed. Microsoft a donc suspendu le déploiement de la mise à jour sur ces ordinateurs.

Sur son site, Microsoft indique :

Après l’installation de Windows 11 version 24H2, vous pouvez rencontrer des problèmes avec certains jeux Ubisoft. Ces jeux peuvent ne plus répondre au démarrage, au chargement ou pendant une partie active. Dans certains cas, les utilisateurs peuvent obtenir un écran noir. Les jeux concernés sont les suivants :

Assassin’s Creed Valhalla

Assassin’s Creed Origins

Assassin’s Creed Odyssey

Star Wars Outlaws

Avatar : Frontiers of Pandora

Afin de préserver votre expérience de la mise à jour de Windows, nous avons appliqué une suspension de compatibilité aux appareils sur lesquels ces jeux sont installés. Ces appareils ne se verront pas proposer l’installation de Windows 11 version 24H2 via le canal de diffusion de Windows Update. Les administrateurs informatiques qui utilisent les rapports de Windows Update for Business peuvent vérifier ces problèmes en utilisant les identifiants de sauvegarde suivants : 54437462 et 54580160.