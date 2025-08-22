TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Geekeries et Insolite Splinter Cell: Deathwatch : la série animée de Netflix a une date de sortie
Geekeries et Insolite

Splinter Cell: Deathwatch : la série animée de Netflix a une date de sortie

22 Août. 2025 • 11:15
0

Une date officiellement annoncée pour Splinter Cell: Deathwatch, la série animée de Netflix

Netflix a profité de la convention Anime NYC pour dévoiler la date de sortie officielle de Splinter Cell: Deathwatch, son adaptation animée du célèbre jeu d’espionnage. La série animée sera donc disponible sur le service de streaming le 14 octobre prochain. Le tout premier trailer de la série met en avant des scènes d’action à la fois brutales et très stylisées, qui posent une tonalité sombre et finalement très proche de celle des jeux vidéos. Liev Schreiber prête sa voix à Sam Fisher, tandis que Kirby Howell-Baptiste incarne Zinnia McKenna, une alliée du protagoniste traquée par des tueurs entraînés.

Un regard neuf sur Sam Fisher, plus vulnérable et humain

Sous la plume de Derek Kolstad (John Wick), cette version de Sam Fisher s’éloigne de la figure d’un individu d’élite totalement infaillible : Kolstad préfère un héros imparfait et vulnérable, parfois dépassé par les évènements et moralement plus complexe. C’est un Sam Fisher davantage marqué par le temps et ses combats, dans une ambiance inspirée de Ozark, Ghost in the Shell ou bien encore Mission: Impossible.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

asterix-obelix le combat d Geekeries

Astérix et Obélix : Le Combat des Chefs : premier trailer pour la série animée Netflix

Tomb Raider série Netflix Geekeries

Tomb Raider, la série animée : malgré les nombreuses critiques, Netflix programme une saison 2

Clash-Royale Geekeries

Netflix prépare une série animée basée sur les célèbres jeux mobiles Clash Royale et Clash of Clans

SQuid Game saison 3 Geekeries

Squid Game saison 3 : une date et un trailer pour la dernière saison de la série Netflix

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Splinter Cell Netflix 1

Splinter Cell: Deathwatch : la série animée de Netflix a une date de sortie

22 Août. 2025 • 11:15
0 Geekeries

Une date officiellement annoncée pour Splinter Cell: Deathwatch, la série animée de Netflix Netflix a profité de la convention...

Lunettes Ray-Ban Meta

Ray-Ban Meta : 2 millions de lunettes connectées ont été vendues depuis 2023

22 Août. 2025 • 9:45
0 Matériel

Meta et EssilorLuxottica passent à la vitesse supérieure avec leurs lunettes connectées Ray-Ban. 2 millions d’unités ont...

Google Mode IA Moteur de Recherche

Google étend son Mode IA dans 180 pays… mais zappe l’Europe

21 Août. 2025 • 20:58
0 Internet

Google a annoncé l’expansion de son Mode IA, une fonctionnalité de recherche alimentée par l’intelligence artificielle,...

Auchan Logo

Auchan est une nouvelle fois piraté avec le vol de données clients

21 Août. 2025 • 19:55
3 Internet

Auchan annonce avoir fait l’objet d’une nouvelle cyberattaque, ce qui a entraîné le vol des données de plusieurs centaines...

Orange Flybox 5G Plus

Orange améliore son offre 5G+ fixe avec une Flybox Wi-Fi 7

21 Août. 2025 • 18:47
0 Matériel

Orange dévoile sa nouvelle Flybox 5G+ Home, une box développée en collaboration avec Nokia, intégrant le Wi-Fi 7 et exploitant...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple TV+ : un haut cadre du service rejoint Paramount+

Apple TV+ : un haut cadre du service rejoint Paramount+

22 Aug. 2025 • 11:45

image de l'article Invasion : la saison 3 démarre aujourd’hui sur Apple TV+

Invasion : la saison 3 démarre aujourd’hui sur Apple TV+

22 Aug. 2025 • 10:21

image de l'article Meta débauche encore un ingénieur IA d’Apple, le 6e en moins de deux mois

Meta débauche encore un ingénieur IA d’Apple, le 6e en moins de deux mois

22 Aug. 2025 • 9:04

image de l'article iPhone 17 : les coloris des coques TechWoven d’Apple fuitent en photos

iPhone 17 : les coloris des coques TechWoven d’Apple fuitent en photos

22 Aug. 2025 • 7:00

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site