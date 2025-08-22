Splinter Cell: Deathwatch : la série animée de Netflix a une date de sortie

Une date officiellement annoncée pour Splinter Cell: Deathwatch, la série animée de Netflix

Netflix a profité de la convention Anime NYC pour dévoiler la date de sortie officielle de Splinter Cell: Deathwatch, son adaptation animée du célèbre jeu d’espionnage. La série animée sera donc disponible sur le service de streaming le 14 octobre prochain. Le tout premier trailer de la série met en avant des scènes d’action à la fois brutales et très stylisées, qui posent une tonalité sombre et finalement très proche de celle des jeux vidéos. Liev Schreiber prête sa voix à Sam Fisher, tandis que Kirby Howell-Baptiste incarne Zinnia McKenna, une alliée du protagoniste traquée par des tueurs entraînés.

Un regard neuf sur Sam Fisher, plus vulnérable et humain

Sous la plume de Derek Kolstad (John Wick), cette version de Sam Fisher s’éloigne de la figure d’un individu d’élite totalement infaillible : Kolstad préfère un héros imparfait et vulnérable, parfois dépassé par les évènements et moralement plus complexe. C’est un Sam Fisher davantage marqué par le temps et ses combats, dans une ambiance inspirée de Ozark, Ghost in the Shell ou bien encore Mission: Impossible.