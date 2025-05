Netflix prépare une série animée basée sur les célèbres jeux mobiles Clash Royale et Clash of Clans

C’est peu dire que Netflix apprécie les adaptations de jeux vidéos. Après Devil May Cry, Tomb Raider, Castlevania et bien sûr Arcane (League of Legends), la marque au N rouge développe une série animée basée sur les jeux mobiles extrêmement populaires Clash of Clans et Clash Royale du studio Supercell. Le projet marque le retour de Fletcher Moules, réalisateur des premières animations Clash of Clans sur YouTube, en tant que showrunner de la série. Ce dernier sera accompagné de Ron Weiner, scénariste chevronné ayant travaillé sur les séries Silicon Valley (HBO) et Futurama. La série suivra le personnage du Barbare en train de rassembler une équipe de marginaux pour défendre un village tout en se frayant un chemin dans les absurdités politiques de la guerre.

Lancés respectivement en 2012 et 2016, Clash of Clans et Clash Royale cumulent plus de 4 milliards de téléchargements et 180 milliards d’heures de jeu. La série « Clash » n’a pas encore de nom officiel, ce qui est assez logique puisque cette dernière est encore en phase de préproduction. On n’a pas plus d’infos sur le casting voix ou la date de sortie.