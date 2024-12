Astérix et Obélix : Le Combat des Chefs : premier trailer pour la série animée Netflix

Ce sera forcément un petit évènement, surtout pour les millions d’amateurs de la BD culte de Goscinny et Uderzo : Netflix vient de diffuser le premier trailer d’Astérix et Obélix : Le Combat des Chefs, une mini-série d’animation signée Alain Chabat et Fabrice Joubert et co-écrite par Benoît Oullion, Pierre-Alain Bloch et de nouveau Fabrice Joubert. Comme son titre l’indique, la série s’inspire de l’album éponyme et reprend globalement l’esthétique 3D (très réussie) des deux films d’Alexandre Astier.



Plutôt drôle, le trailer montre aussi que la mini-série se permettra de grosses prises de liberté par rapport à l’album d’origine, ce qui n’est pas un mal; Astier s’était lui aussi parfois éloigné de l’Album le Domaine des Dieux, sans perdre pour autant de vue l’histoire générale et en y insufflant l’humour si spécifique qui a fait la gloire de Kaamelott. Pour rappel, dans Le Combat des Chefs (l’album), les Romains complotent pour imposer leur domination aux Gaulois en organisant un « combat des chefs » entre Abraracourcix et Aplusbégalix, un chef pro-Romain ambitieux et puissant. Leur plan consiste à capturer Panoramix pour priver les Gaulois de leur potion magique. Bien que l’enlèvement réussisse, l’intervention d’Astérix et Obélix tourne mal lorsque Panoramix reçoit un coup de menhir qui lui fait perdre la mémoire. Face à la menace d’un combat sans potion magique contre le redoutable Aplusbégalix, les villageois sont inquiets…

La série Astérix et Obélix : Le Combat des Chefs sera disponible sur Netflix quelque part durant le premier semestre 2025.