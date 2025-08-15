🔥 [#BonPlan] Les promos high-tech du 15 aout

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici la liste des bons plans du jour (valable au moment où nous écrivons ces lignes) :
Les stocks des produits sont limités, les prix peuvent donc remonter dans la journée.
— 🔥 Nouveautés du jour —
- Pack TV LG OLED55B4ELA 55″ 4K OLED avec Barre de son LG S60TR 5.1 et enceintes arrière – 440 W Dolby Atmos, Compatible Gaming 4K 120 Hz à 898€ au lieu de 1149€ sur @LG
- Alimentation PC Chieftec Vega 850 W 80+ Gold ATX 12V 3.1 à 59,90€ sur @Alternate
- Processeur AMD Ryzen 5 9600X – 3.9 / 5.4 GHz à 190,88€ au lieu de 215€ sur @Amazon
- Carte graphique ASUS PRIME GeForce RTX 5060 OC 8 Go GDDR7 à 279€ sur @Alternate
- Carte graphique White XFX Radeon RX 9070 XT Swift 16 Go à 649€ sur @Alternate
- Console Nintendo Switch 2 + Mario Kart World (dématérialisé) – Version HK & Adaptateur UE inclus (Entrepôt Espagne) à 408,99€ sur @AliExpress avec le code
BSFR100
- Processeur AMD Ryzen 7 7800X3D – 4.2 / 5.0 GHz (Entrepôt France) à 261,51€ sur @AliExpress avec le code
BSFR45
- Aspirateur robot laveur Xiaomi Mi Vacuum X20+ avec Station de vidage (Blanc) à 278,99€ sur @AliExpress avec le code
BSFR45
- Ventilateur Corsair iCUE Link RX140 PWM – Coloris Noir – 120mm ou 140mm à 11,90€ au lieu de 31,14€ sur @Amazon
- Carte graphique PNY RTX 5070 12 Go OC à 539€ sur @Alternate
- Casque audio Sony WH-1000XM5 – Réduction de bruit active, Noir (Entrepôt Espagne) à 199€ sur @AliExpress avec le code
BSFR35
- Pèse-personne Tefal PP1501V0 – 31 x 31 cm, max 160 kg, Graduation 100g, Afficheur rétro-éclairé à 12,99€ sur @Amazon
- Écran PC 49″ Samsung Odyssey G9 G95SD LS49DG954SUXEN – OLED, DQHD, 240Hz à 990,74€ au lieu de 1363,67€ sur @Amazon.es – livrable en France
- Alimentation PC ATX Corsair RM850e (2025) – Full Modulaire, ATX12V 3.1 à 99,99€ au lieu de 115€ sur @Cybertek
- Smartphone 6,7″ Samsung Galaxy A56 – 128 Go à 298,30€ au lieu de 552€ sur @Amazon.de – livrable en France
- Chargeur sans-fil UGREEN MagFlow 3-en-1 Qi2 15W – MagSafe, iPhone/Apple Watch/AirPods, Pliable, Prise 45W et câble inclus à 47,99€ au lieu de 79,99€ sur @Amazon (Vendeur Tiers) avec le code
PW84MKUM
- Carte Mère Gigabyte B650 Gaming X AX V2 à 139,46€ au lieu de 170€ sur @Amazon
— Encore en promo —
— 🔥 Smartphones, accessoires et Objets connectés —
➡️ Accessoires / objets connectés :
- Casque sans fil Sony WH-1000XM4 – Bluetooth, Réduction de bruit active (Bleu ou Argent) à 187€ sur @Amazon.de – livrable en France
- HOT! Écouteurs Beats Studio Buds – sans Fil avec réduction du Bruit – Rouge Beats à 119,00€ au lieu de 149,00€ sur @Amazon.es – livrable en France
- HOT! Écouteurs Beats Studio Buds – sans Fil avec réduction du Bruit – Noir à 119,00€ au lieu de 148,99€ sur @Amazon.es – livrable en France
- Batterie externe Ugreen Nexode – 45W, 20 000mAh à 29,99€ au lieu de 39,99€ sur @Amazon (via coupon – Vendeur Tiers)
- Batterie Externe 20000mah 100w 3ports à 31,19€ sur @Amazon (via coupon – Vendeur Tiers)
- Ruban lumineux Philips Hue Lighstrip Plus – 2 m à 39,99€ au lieu de 59,99€ sur @Darty
- Chargeur adaptateur secteur GaN – USB C rapide 200W 6 ports charge rapide à 18,29€ sur @AliExpress
- Câble USB-C – USB-C Inui – 100w, PD, 5A, 2m à 6,99€ au lieu de 9,99€ sur @Amazon (vendeur tiers)
- HOT! AirPods Pro 2 avec étui de chargement MagSafe USB-C à 187€ au lieu de 223,43€ sur @Amazon.it – livrable en France
- Montre connectée Garmin Forerunner 255 Bleu à 199,99€ sur @E.Leclerc
- Ecouteurs sans fil Nothing Ear (a) – Bluetooth, Noir à 72,46€ au lieu de 77,71€ sur @Amazon
- Casque audio sans fil Sony WH-1000XM5 à 219€ au lieu de 299€ sur @Cdiscount (Vendeur Tiers)
- Sonnette connectée Google Nest Doorbell Battery à 177€ au lieu de 199€ sur @Amazon.de
➡️ Smartphones :
- Smartphone 6.1″ Apple iPhone 13 – 128 Go, Noir (Reconditionné – Parfait état – 2 ans de Garantie Rakuten) à 286,99€ sur @Rakuten avec le code
DEMI013
- Smartphone Xiaomi Redmi Note 14 Pro + 5G, 8+ 256, Bleu à 287€ au lieu de 465,96€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
- HOT! Smartphone 6.7″ Samsung Galaxy Z Flip5 – 256 Go, Vert à 374€ sur @Cdiscount (Vendeur Tiers)
- Smartphone Apple iPhone 16 Pro – Titane Noir, 128 Go à 1019€ au lieu de 1199€ sur @Amazon.de – livrable en France
➡️ Tablettes / Liseuses :
- Tablette 11″ Apple iPad A16 (2025) – 128 Go, WiFi (Plusieurs coloris) à 319€ sur @Rakuten avec le code
RAKUTEN30
—🔥 Consoles / jeux vidéo —
➡️ Consoles / Packs Console :
- Console PlayStation 5 Standard (modèle Slim) + Clair Obscur : Expédition 33 à 509€ au lieu de 549€ sur @Cdiscount
- HOT! Pack Console PS5 – Digital Édition avec 1 Manette Sans Fil DualSense + Call of Duty : Black Ops 6 (dématérialisé) à 399,99€ au lieu de 499€ sur @Amazon
➡️ Jeux :
- Resident Evil 3 Remake sur PS5 à 19,57€ au lieu de 22,81€ sur @Amazon
- Jeu Stray PS5 et PS4 à 22,99€ au lieu de 26,17€ sur @Amazon
- [Précommande] Ghost of Yotei sur PS5 à 61,99€ sur @Auchan
- Légendes Pokémon Z-A sur Nintendo Switch 2 (+10€ adhérent Fnac+, 49,99€ sur Nintendo Switch 1) à 59,99€ au lieu de 79,99€ sur @Fnac
- Star Wars Outlaws sur PS5 à 28,99€ au lieu de 42,30€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
- Tomb Raider I-II-III Remastered sur Nintendo Switch à 22,45€ au lieu de 23,74€ sur @Amazon
- Crisis Core – Final Fantasy VII Reunion PS5 / Xbox series / PS4 à 19,99€ au lieu de 29,90€ sur @Fnac
➡️ Accessoires Consoles/ périphériques :
— 🔥 Stockage —
➡️ Disques durs / NAS :
➡️ SSD :
- SSD interne Crucial P510 1To PCIe 5.0 x4 Gen5 NVMe M.2 avec Dissipateur, Lecture jusqu’à 11000 Mo/s à 100,99€ sur @Amazon
- Boîtier SSD M2 NVMe ORICO – PCIe 10 Gbps USB 3.2 Gen 2 à 15,38€ au lieu de 24,99€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
- SSD interne M.2 NVMe Fanxiang S660 – 4 To, jusqu’à 5000 Mo/s à 192,99€ sur @Amazon
- SSD interne M2 NVMe iDsonix I5000 – 2 To, jusqu’à 5 200 Mo/s à 90,76€ au lieu de 108,64€ sur @Amazon.de (Vendeur Tiers iDsonix, Via coupon)
- HOT! SSD portable magnétique USB 3.2 Gen2, 20Gbps MSI DATAMAG – 2 To, Compatible Mag-Safe, à 139,99€ au lieu de 175,93€
- SSD interne M2 SATA Intenso Top – 512 Go à 21,82€ au lieu de 28,33€ sur @Amazon
- SSD interne M2 NVMe MSI Spatium 460 – 1 To à 59,99€ sur @Grosbill
- HOT! SSD M2 NVMe MSI Spatium M470 (TLC DRAM GEN4) – 1 To à 69,99€ sur @Grosbill
➡️ Clés USB :
➡️ Cartes mémoires (SD / microSD)
— 🔥 TV / Son —
—🔥 Informatique / Composants —
➡️ Périphériques :
➡️ PC portables / PC fixes :
- HOT! PC Portable 14″ Apple MacBook Pro M4 Pro – 24 Go, 512 Go SSD, Wi-Fi 6E (802.11ax) à 2129€ au lieu de 2399€ sur @E.Leclerc
- HOT! MacBook Air M4 à 1049€ au lieu de 1199€ sur @Amazon
- Pack PC Portable Gaming Acer Nitro V 15 ANV15-41-R6F1 – AMD Ryzen 5, 16 Go RAM, 512 Go SSD, Nvidia GeForce RTX 4050 + Manette sans fil à 749,99€ au lieu de 1099,99€ sur @Fnac
- HOT! 10 % de remise sur les MacBook Air M4 sur @Amazon
- Pc Portable 14,2″ Apple MacBook Pro M4, CPU et GPU 10 cœurs :écran Liquid Retina XDR , 16Go, 512 Go SSD, Noir sidéral à 1749€ au lieu de 1899€ sur @Amazon
➡️ Composants PC :
- Carte mère Minis Forum BD795i SE + AMD Ryzen 9 7945HX à 391€ au lieu de 518€ sur @Amazon (vendeur tiers, via coupon)
- HOT! Processeur AMD Ryzen 7 7800X3D – 5GHz/104Mo/AM5/Tray à 329,99€ sur @Grosbill
- Ventirad Thermalright Assassin X 120R SE Plus – 4 caloducs 6mm, 120mm PWM Quiet Fans S-FDB à 20,90€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
- Carte Graphique Acer Nitro Intel Arc B580 12 Go OC à 259,13€ au lieu de 295€ sur @Amazon.de – livrable en France
- Carte graphique Inno3D GeForce RTX 5080 X3 16 Go à 1099,99€ sur @Grosbill
- Processeur AMD Ryzen 5 R5 5600 3,5 GHz 6 cœurs à 81,39€ sur @AliExpress
- Carte Graphique Inno3D GeForce RTX 4060 Twin X2 V2 à 279,99€ au lieu de 329,99€ sur @Cybertek
- Processeur AMD Ryzen 7 9700X à 266€ sur @AliExpress
- HOT! Kit de Ram 32 Go DDR5 6000CL36 AMD EXPO / Intel XMP 3.0 (2x16go) à 86,99€ au lieu de 110€ sur @Amazon.de – livrable en France
- Processeur AMD Ryzen 5 5500 3,6 GHz 19 Mo à 74,99€ sur @RueDuCom.
- Bloc d’alimentation MSI MAG A650BN 650W 80 Plus Bronze (Garantie 5ans) à 55,90€ sur @Amazon
➡️ Écrans PC :
- Écran PC 24 pouces Medion AKOYA P52424 MD20152 – Full HD, 100 Hz, Dalle IPS à 69,99€ au lieu de 99€ sur @Cdiscount
- HOT! ASUS 27″ LED – VA27DQF Ecran PC Full HD 1080p – 1920 x 1080 Pixels – 1 ms (MRPT) – 16/9 – Dalle IPS – 100 Hz – Adaptive-Sync – DisplayPort/HDMI – Noir à 99,62€ au lieu de 197,00€ sur @Amazon.co.uk – livrable en France
- Ecran PC 29″ LG UltraWide 29WQ600-W.AEU à 171€ au lieu de 249,99€ sur @Amazon
- Ecran PC 27″ Gigabyte GS27QCA – QHD incurvé, 180 Hz, VA, 1 ms, HDR Adaptive Sync, VESA 100×100 à 159,90€ sur @Grosbill
—🔥 Films / Séries —
—🔥 Photos / Vidéos —
—🔥 Électroménager —
— 🔥 Divers —
- Jouet Lego F1 Mercedes-AMG W15 Speed Champions 77244 à 17,02€ au lieu de 21,66€ sur @Amazon
- Trottinette électrique Ninebot Segway E3 à 319€ au lieu de 349€ sur @E.Leclerc
- Jeu de Construction Lego Technic 42173 Hypercar Koenigsegg à 36,99€ sur @Cdiscount
- Robot Tondeuse sans fil Navimow i105E + Garage offert à 849€ sur @Boulanger