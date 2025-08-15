TENDANCES
Promos et Bonnes Affaires

[#BonPlan] Les promos high-tech du 15 aout

15 Août. 2025 • 21:41
0

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici la liste des bons plans du jour (valable au moment où nous écrivons ces lignes) :

Les stocks des produits sont limités, les prix peuvent donc remonter dans la journée.

 

Deals Promos

— 🔥 Nouveautés du jour —

  • Pack TV LG OLED55B4ELA 55″ 4K OLED avec Barre de son LG S60TR 5.1 et enceintes arrière – 440 W Dolby Atmos, Compatible Gaming 4K 120 Hz à 898€ au lieu de 1149€ sur @LG
  • Alimentation PC Chieftec Vega 850 W 80+ Gold ATX 12V 3.1 à 59,90€ sur @Alternate
  • Processeur AMD Ryzen 5 9600X – 3.9 / 5.4 GHz à 190,88€ au lieu de 215€ sur @Amazon
  • Carte graphique ASUS PRIME GeForce RTX 5060 OC 8 Go GDDR7 à 279€ sur @Alternate
  • Carte graphique White XFX Radeon RX 9070 XT Swift 16 Go à 649€ sur @Alternate
  • Console Nintendo Switch 2 + Mario Kart World (dématérialisé) – Version HK & Adaptateur UE inclus (Entrepôt Espagne) à 408,99€ sur @AliExpress avec le code BSFR100
  • Processeur AMD Ryzen 7 7800X3D – 4.2 / 5.0 GHz (Entrepôt France) à 261,51€ sur @AliExpress avec le code BSFR45
  • Aspirateur robot laveur Xiaomi Mi Vacuum X20+ avec Station de vidage (Blanc) à 278,99€ sur @AliExpress avec le code BSFR45
  • Ventilateur Corsair iCUE Link RX140 PWM – Coloris Noir – 120mm ou 140mm à 11,90€ au lieu de 31,14€ sur @Amazon
  • Carte graphique PNY RTX 5070 12 Go OC à 539€ sur @Alternate
  • Casque audio Sony WH-1000XM5 – Réduction de bruit active, Noir (Entrepôt Espagne) à 199€ sur @AliExpress avec le code BSFR35
  • Pèse-personne Tefal PP1501V0 – 31 x 31 cm, max 160 kg, Graduation 100g, Afficheur rétro-éclairé à 12,99€ sur @Amazon
  • Écran PC 49″ Samsung Odyssey G9 G95SD LS49DG954SUXEN – OLED, DQHD, 240Hz à 990,74€ au lieu de 1363,67€ sur @Amazon.es – livrable en France
  • Alimentation PC ATX Corsair RM850e (2025) – Full Modulaire, ATX12V 3.1 à 99,99€ au lieu de 115€ sur @Cybertek
  • Smartphone 6,7″ Samsung Galaxy A56 – 128 Go à 298,30€ au lieu de 552€ sur @Amazon.de – livrable en France
  • Chargeur sans-fil UGREEN MagFlow 3-en-1 Qi2 15W – MagSafe, iPhone/Apple Watch/AirPods, Pliable, Prise 45W et câble inclus à 47,99€ au lieu de 79,99€ sur @Amazon (Vendeur Tiers) avec le code PW84MKUM
  • Carte Mère Gigabyte B650 Gaming X AX V2 à 139,46€ au lieu de 170€ sur @Amazon

— Encore en promo —

— 🔥 Smartphones, accessoires et Objets connectés —

  • 🔥 Pour un meilleur confort de lecture, notre App d’actualités iAddict v5 est disponible gratuitement sur iPhone, iPad et Apple Watch.

➡️ Accessoires / objets connectés :

➡️ Smartphones :

  • Smartphone 6.1″ Apple iPhone 13 – 128 Go, Noir (Reconditionné – Parfait état – 2 ans de Garantie Rakuten) à 286,99€ sur @Rakuten avec le code DEMI013
  • Smartphone Xiaomi Redmi Note 14 Pro + 5G, 8+ 256, Bleu à 287€ au lieu de 465,96€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • HOT! Smartphone 6.7″ Samsung Galaxy Z Flip5 – 256 Go, Vert à 374€ sur @Cdiscount (Vendeur Tiers)
  • Smartphone Apple iPhone 16 Pro – Titane Noir, 128 Go à 1019€ au lieu de 1199€ sur @Amazon.de – livrable en France

➡️ Tablettes / Liseuses :

  • Tablette 11″ Apple iPad A16 (2025) – 128 Go, WiFi (Plusieurs coloris) à 319€ sur @Rakuten avec le code RAKUTEN30

🔥 Consoles / jeux vidéo —

➡️ Consoles / Packs Console :

  • Console PlayStation 5 Standard (modèle Slim) + Clair Obscur : Expédition 33 à 509€ au lieu de 549€ sur @Cdiscount
  • HOT! Pack Console PS5 – Digital Édition avec 1 Manette Sans Fil DualSense + Call of Duty : Black Ops 6 (dématérialisé) à 399,99€ au lieu de 499€ sur @Amazon

➡️ Jeux :

➡️ Accessoires Consoles/ périphériques :

— 🔥 Stockage —

➡️ Disques durs / NAS :

➡️ SSD :

➡️ Clés USB :

➡️ Cartes mémoires (SD / microSD)

— 🔥 TV / Son —

🔥 Informatique / Composants —

➡️ Périphériques :

➡️ PC portables / PC fixes :

➡️ Composants PC :

  • Carte mère Minis Forum BD795i SE + AMD Ryzen 9 7945HX à 391€ au lieu de 518€ sur @Amazon (vendeur tiers, via coupon)
  • HOT! Processeur AMD Ryzen 7 7800X3D – 5GHz/104Mo/AM5/Tray à 329,99€ sur @Grosbill
  • Ventirad Thermalright Assassin X 120R SE Plus – 4 caloducs 6mm, 120mm PWM Quiet Fans S-FDB à 20,90€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • Carte Graphique Acer Nitro Intel Arc B580 12 Go OC à 259,13€ au lieu de 295€ sur @Amazon.de – livrable en France
  • Carte graphique Inno3D GeForce RTX 5080 X3 16 Go à 1099,99€ sur @Grosbill
  • Processeur AMD Ryzen 5 R5 5600 3,5 GHz 6 cœurs à 81,39€ sur @AliExpress
  • Carte Graphique Inno3D GeForce RTX 4060 Twin X2 V2 à 279,99€ au lieu de 329,99€ sur @Cybertek
  • Processeur AMD Ryzen 7 9700X à 266€ sur @AliExpress
  • HOT! Kit de Ram 32 Go DDR5 6000CL36 AMD EXPO / Intel XMP 3.0 (2x16go) à 86,99€ au lieu de 110€ sur @Amazon.de – livrable en France
  • Processeur AMD Ryzen 5 5500 3,6 GHz 19 Mo à 74,99€ sur @RueDuCom.
  • Bloc d’alimentation MSI MAG A650BN 650W 80 Plus Bronze (Garantie 5ans) à 55,90€ sur @Amazon

➡️ Écrans PC :

  • Écran PC 24 pouces Medion AKOYA P52424 MD20152 – Full HD, 100 Hz, Dalle IPS à 69,99€ au lieu de 99€ sur @Cdiscount
  • HOT! ASUS 27″ LED – VA27DQF Ecran PC Full HD 1080p – 1920 x 1080 Pixels – 1 ms (MRPT) – 16/9 – Dalle IPS – 100 Hz – Adaptive-Sync – DisplayPort/HDMI – Noir à 99,62€ au lieu de 197,00€ sur @Amazon.co.uk – livrable en France
  • Ecran PC 29″ LG UltraWide 29WQ600-W.AEU à 171€ au lieu de 249,99€ sur @Amazon
  • Ecran PC 27″ Gigabyte GS27QCA – QHD incurvé, 180 Hz, VA, 1 ms, HDR Adaptive Sync, VESA 100×100 à 159,90€ sur @Grosbill

🔥 Films / Séries —

🔥 Photos / Vidéos —

🔥 Électroménager —

— 🔥 Divers —

deals promos

[#BonPlan] Les promos high-tech du 15 aout

15 Août. 2025 • 21:41
Promos

