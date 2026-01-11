X (Twitter) va rendre son nouvel algorithme open source sous une semaine

Elon Musk annonce que X (ex-Twitter) rendra public dans sept jours « le nouvel algorithme de X, incluant tout le code utilisé pour déterminer quels messages organiques et publicitaires sont recommandés ». Le propriétaire du réseau social s’engage à répéter cette opération de transparence toutes les quatre semaines, en fournissant des notes complètes aux développeurs pour expliquer les modifications.
Cette initiative intervient alors que l’algorithme de recommandation de X fait l’objet d’enquêtes actives menées par la France et la Commission européenne. L’UE a d’ailleurs récemment prolongé une ordonnance de conservation des données liée à Grok.
La pression régulatrice et les demandes de responsabilité se sont récemment accentuées à la suite des dérives constatées au niveau de Grok, le chatbot IA de l’entreprise. Grok a été surpris en train de générer des contenus pédopornographiques. L’outil continue par ailleurs d’être utilisé pour déshabiller numériquement des femmes sans leur consentement.
Si Elon Musk affirme vouloir offrir un aperçu des coulisses, l’historique technique de la plateforme nuance cette volonté d’ouverture. En 2023, le réseau social alors nommé Twitter avait déjà publié des parties de son code, mais ce dépôt GitHub est désormais obsolète. La grande majorité des fichiers semble dater de la mise en ligne initiale effectuée il y a trois ans.
Le patron de X a certes tenu sa promesse en ouvrant le code de Grok-1 en 2024, mais le suivi sur le long terme fait défaut. Alors que la société xAI a déployé Grok-3, le dépôt GitHub associé à l’intelligence artificielle n’a reçu aucune mise à jour depuis deux ans.
Signaler une erreur dans le texte
Merci de nous avoir signalé l'erreur, nous allons corriger cela rapidement.
Il y a eu un piratage d’Instagram impliquant le vol de données personnelles de 17,5 millions de comptes. Cela fait suite à une faille...
Le président de l’Autorité de la concurrence avertit Orange, Bouygues Telecom et Free que le rachat de SFR déclenchera...
L’Autorité de la concurrence va lancer une enquête approfondie sur les agents conversationnels tels que ChatGPT et Gemini afin...
L’énergie est le nerf de la guerre dans l’essor des IA : Meta vient d’annoncer plusieurs accords majeurs visant à...
L’Autorité italienne pour les garanties dans les communications (AGCOM) vient de créer un précédent dans la lutte contre...
11 Jan. 2026 • 7:42
9 Jan. 2026 • 19:34
9 Jan. 2026 • 18:00