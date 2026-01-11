X (Twitter) va rendre son nouvel algorithme open source sous une semaine

Elon Musk annonce que X (ex-Twitter) rendra public dans sept jours « le nouvel algorithme de X, incluant tout le code utilisé pour déterminer quels messages organiques et publicitaires sont recommandés ». Le propriétaire du réseau social s’engage à répéter cette opération de transparence toutes les quatre semaines, en fournissant des notes complètes aux développeurs pour expliquer les modifications.

Cette initiative intervient alors que l’algorithme de recommandation de X fait l’objet d’enquêtes actives menées par la France et la Commission européenne. L’UE a d’ailleurs récemment prolongé une ordonnance de conservation des données liée à Grok.

La pression régulatrice et les demandes de responsabilité se sont récemment accentuées à la suite des dérives constatées au niveau de Grok, le chatbot IA de l’entreprise. Grok a été surpris en train de générer des contenus pédopornographiques. L’outil continue par ailleurs d’être utilisé pour déshabiller numériquement des femmes sans leur consentement.

Les précédents dépôts GitHub de Twitter laissés à l’abandon

Si Elon Musk affirme vouloir offrir un aperçu des coulisses, l’historique technique de la plateforme nuance cette volonté d’ouverture. En 2023, le réseau social alors nommé Twitter avait déjà publié des parties de son code, mais ce dépôt GitHub est désormais obsolète. La grande majorité des fichiers semble dater de la mise en ligne initiale effectuée il y a trois ans.

Le patron de X a certes tenu sa promesse en ouvrant le code de Grok-1 en 2024, mais le suivi sur le long terme fait défaut. Alors que la société xAI a déployé Grok-3, le dépôt GitHub associé à l’intelligence artificielle n’a reçu aucune mise à jour depuis deux ans.