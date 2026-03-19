TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Logiciels Sideloading sur Android : Google va imposer un délai de 24 heures
Logiciels

Sideloading sur Android : Google va imposer un délai de 24 heures

3 min.
19 Mar. 2026 • 18:43
0

Google va fortement durcir le sideloading sur Android, à savoir l’installation des applications (APK) hors du Play Store issues de développeurs non vérifiés. Son nouveau parcours avancé impose un redémarrage du smartphone, des contrôles anti-arnaque et surtout 24 heures d’attente avant une installation.

Android Logo Icone

Le changement ne vise pas à bloquer totalement le sideloading d’applications, mais à casser les mécanismes d’urgence sur lesquels reposent de nombreuses arnaques. Google dit vouloir protéger les utilisateurs poussés, guidés ou manipulés au moment de désactiver les protections d’Android, tout en laissant une porte ouverte aux profils les plus avancés. Le groupe part d’un constat simple : les avertissements actuels existent déjà, mais ils ne suffisent pas quand la victime agit sous pression.

Le sideloading va nécessiter plusieurs étapes

Avant de pouvoir installer une application venant d’un développeur non vérifié, l’utilisateur devra passer par une série d’étapes conçues pour ralentir l’action et interrompre un éventuel accompagnement frauduleux. Les étapes sont les suivantes :

  • Activer manuellement le mode développeur.
  • Répondre à une question explicite d’Android pour confirmer que personne ne vous guide dans la désactivation des protections.
  • Redémarrer le téléphone, ce qui coupe les appels, les accès à distance et les sessions de partage d’écran souvent utilisés par les escrocs.
  • Attendre 24 heures avant de poursuivre dans le cadre d’une attente obligatoire pour les applications issues de développeurs non vérifiés. Ce délai de 24 heures est uniquement valable la première fois.
  • Valider à nouveau son identité avec la biométrie ou le code PIN.
  • Installer enfin l’application, avec une autorisation valable sept jours ou sans limite de durée.

Android Sideloading Applications Etapes

Google résume la logique de ce verrouillage ainsi : les escrocs misent sur une urgence fabriquée, donc cela brise leur emprise et vous donne le temps de réfléchir. Même après ce parcours, Android continuera d’afficher un avertissement signalant que l’application vient d’un développeur non vérifié, avec la possibilité de poursuivre malgré tout. Une fois l’autorisation activée sur la fenêtre de sept jours, l’utilisateur pourra installer autant de fichiers APK qu’il le souhaite depuis autant de développeurs non vérifiés qu’il le souhaite.

Déploiement à partir d’août

Google prévoit de déployer ce parcours avancé en août sur toutes les versions d’Android via les services Google Play, avant l’entrée en vigueur de ses nouvelles exigences de vérification des développeurs. Au même moment, l’entreprise ouvrira aussi des comptes de distribution limitée permettant de partager des applications avec jusqu’à 20 utilisateurs sans frais d’inscription ni pièce d’identité officielle.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Logo Android Mobiles / Tablettes

Google admet que le sideloading sur Android va devenir compliqué

Google Play Store Actu OS

Android : Google veut améliorer le sideloading d’applications avec la vérification des développeurs

Logo Android Actu OS

Sideloading : Android va laisser des utilisateurs installer les applications non vérifiées

Google Play Store Logiciels

Google change Android : fin de la commission de 30 %, boutiques d’apps tierces et facturation libre

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Tous Surveillés

Le FBI admet acheter des données de localisation de citoyens américains

19 Mar. 2026 • 20:29
0 Hors-Sujet

Le FBI a confirmé avoir repris l’achat de données commerciales — dont des historiques de localisation de citoyens...

Meta Logo

Un agent IA a provoqué un incident de sécurité chez Meta

19 Mar. 2026 • 20:18
0 Internet

Un agent d’intelligence artificielle de Meta a publié sans autorisation une réponse technique erronée sur un forum de...

Spider-Man Brand New Day

Spider-Man: Brand New Day établit un record de vues avec sa bande-annonce

19 Mar. 2026 • 19:38
0 Geekeries

La demande est bien là pour Spider-Man: Brand New Day, avec la bande-annonce du film Sony/Marvel qui a atteint 718,6 millions de vues en...

Meta Horizon

Meta annonce qu’Horizon Worlds restera finalement accessible en VR sur Quest

19 Mar. 2026 • 17:35
0 Internet

Revirement express chez Meta. Alors que le groupe venait d’annoncer la fin du support VR de Horizon Worlds sur ses casques Quest à partir du...

deals promos

🔥 [#BonPlan] Les promos High-Tech du 19 mars

19 Mar. 2026 • 16:53
0 Promos

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Vision Pro : GeForce NOW passe à 90 fps en streaming 4K sur le casque d’Apple

Vision Pro : GeForce NOW passe à 90 fps en streaming 4K sur le casque d’Apple

19 Mar. 2026 • 19:46

image de l'article Piratages Coruna et DarkSword sur iPhone : Apple vous invite à mettre à jour iOS sans tarder

Piratages Coruna et DarkSword sur iPhone : Apple vous invite à mettre à jour iOS sans tarder

19 Mar. 2026 • 19:13

image de l'article Une juge dit que l’Apple Watch ne viole pas les brevets de Masimo avec le révision de l’oxygène sanguin

Une juge dit que l’Apple Watch ne viole pas les brevets de Masimo avec le révision de l’oxygène sanguin

19 Mar. 2026 • 17:50

image de l'article SFR supporte le transfert d’eSIM entre iPhone et Android

SFR supporte le transfert d’eSIM entre iPhone et Android

19 Mar. 2026 • 16:19

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site