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KultureGeek Smartphones Les smartphones Android se mettent à détecter les appels frauduleux et deepfakes vocaux
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Les smartphones Android se mettent à détecter les appels frauduleux et deepfakes vocaux

3 min.
2 Juin. 2026 • 22:49
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Google propose une nouvelle fonction de détection d’appels frauduleux sur les smartphones Android qui vérifie si le téléphone de l’appelant est réellement en train de passer cet appel ou si c’est un deepfake vocal s’appuyant sur l’intelligence artificielle.

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Android veut mettre un stop aux arnaques téléphoniques

Quand un appel entrant semble provenir d’un de vos contacts, l’application Téléphone de Google sur Android envoie un signal de confirmation côté appelant. Les escrocs utilisent des relais en ligne pour usurper un numéro : ces relais ne peuvent pas reproduire ce signal. En l’absence de confirmation, Google Messages envoie un ping authentifié au numéro supposé par le biais du RCS. Si le téléphone du contact répond qu’il ne passe aucun appel, une alerte pop-up s’affiche avant même que l’utilisateur décroche. La détection se joue donc en amont de la conversation, sans jamais avoir à évaluer la voix.

La fonction est disponible sur Android les versions ultérieures, mais exige trois applications Google installées simultanément : Téléphone de Google, Contacts et Google Messages. Ces trois applications sont préinstallées sur les Pixel et d’autres smartphones, et Samsung a désormais basculé vers Google Messages. La contrainte la plus significative est côté appelant : si la personne qui passe l’appel utilise l’application Téléphone de Samsung ou l’application Contacts de OnePlus par exemple, le système ne peut pas envoyer le ping de vérification via RCS et la détection ne fonctionne pas.

Google reconnaît cette limite et indique qu’il est possible pour d’autres applications et fabricants de smartphones d’adopter cette technologie grâce aux bases du RCS sur lesquelles elle repose. L’efficacité du dispositif dépendra donc de sa capacité à s’étendre au-delà de l’écosystème strict de Google.

Pourquoi Google agit maintenant

La FTC américaine a recensé près de 3 milliards de dollars de pertes liées aux arnaques par usurpation d’identité en 2024. Les outils de clonage vocal par IA ont progressé au point de rendre difficile la détection d’un faux appelant, même quand il imite une voix entendue quotidiennement. Les outils les plus efficaces combinent l’usurpation d’un numéro connu et une reconstruction vocale convaincante pour créer une urgence financière. Dans certains pays, les régulateurs e lest organisations de sécurité publique ont déjà conseillé aux utilisateurs de smartphones Android d’éviter les transactions financières par téléphone, une tendance directement préjudiciable à l’écosystème de Google.

Cette fonction étend un dispositif lancé le mois dernier pour les appels financiers vérifiés et s’ajoute aux protections existantes : les Pixel détectent déjà les comportements suspects via une IA embarquée et Google Messages dispose d’une identification des arnaques en temps réel.

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