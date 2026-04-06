Samsung annonce la fin de son application Samsung Messages pour juillet

Samsung vient de sceller le sort de Samsung Messages, son application de messagerie présente sur ses smartphones depuis des années. Prévue pour juillet 2026, cette suppression marque l’aboutissement d’une stratégie de convergence massive vers l’application Google Messages.

Au revoir Samsung Messages, bonjour Google Messages

Dans une note publiée sur son site, l’entreprise annonce que Samsung Messages cessera de fonctionner en juillet 2026. Pour éviter toute rupture de service, le constructeur conseille d’adopter Google Messages dès maintenant. La marque écrit : « L’application Samsung Messages sera interrompue en juillet 2026. Passez à Google Messages dès aujourd’hui comme application de messagerie par défaut pour maintenir une expérience de messagerie cohérente sur Android »

Ce retrait n’est pas une décision soudaine, mais plutôt le dernier acte d’une transition déjà bien entamée. Depuis juillet 2024, Samsung prépare le terrain en imposant Google Messages comme le nouveau standard de communication sur ses appareils Galaxy. Cette convergence s’accentue de plus en plus avec l’alignement des stratégies de messagerie entre les deux groupes. La preuve est déjà faite sur les derniers modèles : les Galaxy S26 intègrent Google Messages par défaut, faisant totalement l’impasse sur l’application de Samsung.

Cet abandon nécessite quelques ajustements techniques. Une fois la date fatidique passée, l’envoi de messages via Samsung Messages deviendra impossible, à l’exception des numéros d’urgence ou des contacts de secours configurés sur l’appareil. Samsung prévoit toutefois un accompagnement via des notifications dans l’application pour guider les utilisateurs vers le téléchargement de Google Messages sur le Play Store.

Il est bon de noter que certains utilisateurs échapperont à cette transition. Les appareils fonctionnant sous Android 11 ou une version antérieure continueront de supporter Samsung Messages, probablement pour des raisons de compatibilité logicielle. Le changement touchera également les montres sous Tizen OS : si l’envoi et la réception de messages resteront opérationnels, l’utilisateur ne pourra plus consulter l’historique complet de ses conversations sur son poignet.