Les Steam Machine et Steam Frame sortiront cet été, annonce Valve

Valve a annoncé une date de sortie : la Steam Machine, son PC/console hybride, et le Steam Frame, son casque de réalité virtuelle, arriveront à l’été 2026. Valve n’a en revanche communiqué aucun prix pour ces deux produits alors que les tarifs des consoles montent déjà fortement en 2026.

La précision sur le calendrier n’est pas arrivée dans une présentation produit dédiée. Valve a glissé cette information sur son blog destiné aux développeurs, avec un accent sur l’intégration de la Steam Machine et du Steam Frame au programme de compatibilité Verified. Cette décision place d’emblée la compatibilité logicielle et la qualité d’exécution au centre du lancement.

Le programme Verified, lancé avec le Steam Deck, sert à indiquer aux joueurs comment les jeux fonctionnent sur un appareil. Valve appliquera ce même principe à la Steam Machine et au Steam Frame. Pour la Steam Machine, Valve explique que les conditions d’obtention du badge Verified sont presque identiques à celles du Steam Deck.

Le Steam Frame aura son propre système d’évaluation en mode autonome. Valve précise que la configuration graphique par défaut devra bien tourner, que les textes et les éléments d’interface devront rester lisibles sur l’écran intégré et que la configuration de commande par défaut devra fonctionner correctement avec les manettes du Steam Frame. Valve ajoute que les mêmes critères de test s’appliqueront aux jeux en réalité virtuelle et aux jeux non liés à la réalité virtuelle.

Une annonce sans prix dans un marché sous tension

L’absence de prix prolonge les spéculations qui circulent depuis l’annonce de la Steam Machine, du Steam Frame et de la Steam Controller en novembre 2025. Cette incertitude pèse davantage parce que la pénurie mondiale persistante de RAM a déjà fait grimper les prix des consoles et des PC en 2026, sans perspective claire de retour à la normale.

Xbox, Sony et Valve ont déjà relevé cette année de plusieurs centaines d’euros les prix de leurs gammes existantes. Valve a même augmenté le prix du Steam Deck il y a peu et Nintendo prévoit d’appliquer la même logique à la Switch 2. Dans ce contexte, la question du prix de la Steam Machine et du Steam Frame devient un enjeu commercial aussi important que leur date de sortie.