Steam Machine : Valve reporte la sortie de sa console et revoit le prix

Valve a décidé de reporter la sortie de Steam Machine, ainsi que de revoir ses plans concernant le prix de sa console. La hausse brutale du coût de la mémoire et du stockage contraint le groupe à modifie sa stratégie commerciale.

L’industrie traverse une crise d’approvisionnement qui impacte directement le calendrier de Valve. Révélée en novembre aux côtés du casque VR Steam Frame et de la manette Steam Controller, la Steam Machine devait initialement transformer proposer une expérience de jeux PC sur téléviseur dès le début de l’année 2026. Cette fenêtre de tir, évoquée pas plus tard que cette semaine par AMD, n’est désormais plus d’actualité. Alors que les analystes estimaient le tarif de la console autour de 700 dollars en se basant sur ses composants internes, l’absence d’officialisation tarifaire de la part de Valve laissait déjà planer le doute.

L’entreprise admet aujourd’hui que les pénuries se sont aggravées rapidement depuis l’annonce initiale. La disponibilité limitée des pièces critiques oblige Valve à réévaluer totalement son plan pour la date de sortie et sa grille tarifaire.

Un objectif de sortie maintenu au premier semestre malgré tout

Malgré ce contretemps logistique qualifié de report, Valve assure que l’ambition finale reste intacte. La société maintient son objectif de proposer ses trois nouveaux produits (la console, le casque et la manette) au cours du premier semestre de l’année.

En attendant cette échéance, le matériel continue sa progression vers le marché. En effet, les kits de développement pour le casque Steam Frame sont en cours d’envoi, bien que les stocks soient limités. Aussi, l’écosystème sera ouvert à la personnalisation, Valve prévoyant de supporter pleinement les façades interchangeables tierces.

Sur le plan technique, la Steam Machine semble tenir ses promesses. Les tests internes menés par Valve indiquent que la majorité des jeux fonctionnent parfaitement en 4K à 60 images par seconde. Cette performance aligne la machine sur les standards actuels des autres consoles de salon, validant ainsi la capacité de l’appareil à porter l’intégralité d’une bibliothèque Steam dans le confort du salon.