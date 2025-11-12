Steam Machine : Valve dévoile son PC/console hybride

Valve entre dans la guerre des consoles de salon avec la présentation de Steam Machine, un nouvel appareil cubique conçu pour apporter la puissance du jeu PC au cœur du salon. Prévu pour début 2026, cet appareil PC/console hybrid capitalise sur l’immense écosystème de Steam pour tenter de se faire une place sur un marché dominé par PlayStation et Nintendo.

Steam Machine pour rivaliser avec PlayStation et Nintendo Switch

Pour s’imposer, Valve mise sur une fiche technique intéressante. La Steam Machine embarque une architecture AMD avec un processeur Zen 4 et une puce graphique RDNA3. Cette configuration lui permet d’être plus de six fois plus puissante que le Steam Deck et de viser un objectif ambitieux : faire tourner les jeux en 4K à 60 images par seconde. La connectivité est également au rendez-vous avec du Wi-Fi 6E et du Bluetooth 5.3.

Cependant, la véritable force de la Steam Machine ne réside pas seulement dans ses composants, mais dans son accès direct à la plateforme Steam. Les plus de 40 millions d’utilisateurs actifs quotidiens pourront retrouver instantanément leur bibliothèque de jeux sur leur téléviseur, un avantage concurrentiel colossal qu’aucun nouvel entrant n’a jamais eu.

Du succès du Steam Deck à la conquête du salon

Cette offensive n’est pas un coup d’essai. Valve s’appuie sur l’expérience et le succès de sa console portable, le Steam Deck, dont la Steam Machine reprend le système d’exploitation basé sur Linux, SteamOS. « Nous avons été super heureux du succès du Steam Deck et beaucoup de retours que nous avons reçus des joueurs à ce sujet nous ont encouragés à élargir les options pour les utilisateurs de Steam », a déclaré l’entreprise.

La nouvelle console sera proposée en deux modèles (512 Go et 2 To), et sera accompagnée d’une nouvelle manette (Steam Controller) dotée de sticks magnétiques et de trackpads, vendue en pack ou séparément.

Si le prix de la Steam Machine encore inconnu, Valve affiche clairement son ambition de venir perturber un marché où Xbox a perdu du terrain, en proposant une alternative sérieuse aux consoles de Sony et Nintendo.