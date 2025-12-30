La PS6 et la nouvelle Xbox reportées à cause du prix de la RAM ?

Selon Insider Gaming, Sony et Microsoft envisageraient sérieusement de repousser la sortie de la PlayStation 6 et de la prochaine Xbox, initialement attendues pour 2027 ou 2028. En cause : une pénurie persistante de la RAM et une explosion des prix qui forcent les géants de la tech à revoir leurs plans.

L’IA siphonne les ressources mondiales de RAM

La racine du problème réside dans la réorientation massive des capacités de production de la mémoire vive. Les principaux fabricants mondiaux de RAM, tels que Samsung, SK Hynix et Micron, allouent désormais la majorité de leurs ressources aux entreprises spécialisées dans l’intelligence artificielle. Micron a même sacrifié sa marque grand public Crucial pour se concentrer exclusivement sur le marché professionnel.

Cette dynamique a provoqué une flambée significative du prix de la RAM ces derniers mois. Sony et Microsoft espèrent qu’en décalant leurs lancements (potentiellement vers 2029 ou 2030), la crise s’atténuera et que l’offre pourra enfin rattraper la demande, entraînant une baisse mécanique des tarifs. Cette stratégie s’aligne sur un rapport récent du cabinet IDC qui prévoit que les tensions sur le marché de la mémoire vive perdureront, au moins, jusqu’en 2027.

Vers des PS6 et Xbox à 1 000 euros ?

Ce report potentiel pourrait être un mal pour un bien pour les joueurs. Les premières estimations suggèrent que la PS6 et la future Xbox (qui serait proche d’un PC, comme l’a teasé Microsoft), coûteront nettement plus cher que la génération actuelle, atteignant potentiellement la barre des 1 000 euros. Un délai supplémentaire permettrait non seulement d’espérer une stabilisation des prix des composants, mais aussi de laisser le temps aux développeurs d’exploiter pleinement la puissance des machines actuelles.

L’impact de cette crise dépasse la simple mémoire vive en réalité. L’industrie subit une réaction en chaîne touchant d’autres composants vitaux. Pour les cartes graphiques (GPU) par exemple, il se murmure que Nvidia réduira sa production jusqu’à 40 % en 2026. Pour ce qui est du stockage, même les composants plus anciens comme les disques durs voient leurs coûts augmenter.

Les consoles actuelles déjà frappées par l’inflation

Les effets de cette pénurie se font déjà sentir sur les consoles existantes. La génération actuelle a subi plusieurs hausses de prix, officiellement attribuées aux droits de douane américains mais agravées par le coût des composants.

Sony a augmenté le prix de la PlayStation 5 en Europe au mois d’avril. La PS5 Digital Edition est passée de 449,99 euros à 499,99 euros. Du côté de Microsoft, la hausse de prix des Xbox Series X/S a eu lieu au mois de mai. Il y a là aussi eu une hausse de 50 euros.

Pour ce qui est de la Nintendo Switch 2, rien ne bouge pour le moment. Mais cela va-t-il changer ? Seul l’avenir nous le dira.

Pour la PlayStation 6 et la nouvelle Xbox, des discussions de haut niveau sont en cours pour évaluer comment la disponibilité de la RAM façonnera l’avenir du jeu vidéo, alors que le marché PC a été le premier touché par cette onde de choc.