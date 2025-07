Les jeux Xbox via le cloud vous suivront bientôt sur Xbox et PC

Microsoft propose une nouvelle fonctionnalité en test pour améliorer l’expérience des joueurs sur Xbox, qu’ils utilisent des consoles ou des PC. À l’avenir, les jeux en cloud pourront suivre vos progrès à travers vos appareils grâce à une mise à jour qui relie l’application Xbox sur PC, les consoles Xbox et même les consoles portables.

Une expérience unifiée pour les jeux

L’une des améliorations concerne la nouvelle section « Historique des jeux » qui va faire son apparition sur l’interface des consoles Xbox et de l’application Xbox sur PC. Désormais, tous les jeux en cloud, qu’ils soient joués sur console ou PC, figureront dans une même liste d’« autres jeux récemment joués », qu’il s’agisse de titres possédés ou accessibles via le Game Pass. Ce changement s’applique aussi bien aux jeux Xbox classiques qu’aux jeux Xbox Series X/S.

Une fois cette mise à jour déployée, il suffira d’accéder à l’historique des jeux pour retrouver les titres joués, même s’ils ont été lancés sur un appareil différent. Par exemple, si vous avez joué à un jeu Xbox sur votre console, même s’il n’est pas nativement disponible sur PC, vous pourrez le retrouver dans la liste de jeux récents de votre PC et y jouer directement via le Xbox Cloud Gaming.

Un accès facilité grâce à un nouvel écran d’accueil

Cette mise à jour introduit également une nouvelle fonctionnalité dans l’application Xbox sur PC : un filtre spécifique pour retrouver facilement les jeux jouables en cloud dans votre bibliothèque. De plus, une tuile supplémentaire appelée « Historique des jeux » sera intégrée à la section « Reprendre là où vous vous êtes arrêté » sur l’écran d’accueil. Cette option vous permettra de reprendre un jeu, que vous l’ayez lancé sur votre console ou sur PC, avec vos sauvegardes dans le cloud et tout votre historique de jeu.

Ces améliorations ne se limitent pas aux PC et à l’application Xbox. En effet, la même section « Historique des jeux » sera aussi disponible sur les consoles Xbox. Ce détail suggère que Microsoft prépare peut-être une future intégration plus poussée des jeux PC dans l’écosystème Xbox via le cloud.

De nouvelles possibilités à l’avenir

Actuellement, le Xbox Cloud Gaming utilise les puces de la Xbox Series X pour faire tourner des serveurs dédiés au streaming des jeux. Cependant, des informations révélées lors de l’affaire juridique de la FTC contre Microsoft en 2023 ont montré que l’entreprise envisageait déjà de diffuser des jeux PC via le cloud. Bien que cette fonctionnalité ne soit pas encore disponible, elle pourrait marquer un tournant dans la façon dont les joueurs accèdent à leurs jeux PC et Xbox via une même interface grâce au cloud.

Avec l’alignement de plus en plus étroit entre les Xbox et les PC, on peut s’attendre à des améliorations importantes de la part de Microsoft concernant les débits et les résolutions des jeux en cloud, permettant ainsi une expérience de jeu fluide et de haute qualité, peu importe l’appareil utilisé.