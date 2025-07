Xbox : la fonction de cloud gaming s’étend aux jeux numériques achetés sur PC

La fonctionnalité « Stream your own game » de Xbox s’étend désormais aux PC, permettant ainsi de jouer à distance sur son PC Windows à des jeux possédés en version numérique, directement depuis le cloud (et sans devoir passer par la console). Pour bénéficier ce ce service de cloud gaming le joueur doit être abonné au Game Pass Ultimate et être inscrit au programme Xbox Insider. Cette nouveauté s’inscrit dans la stratégie de Microsoft visant à rendre l’écosystème Xbox de moins en moins dépendant d’une plateforme en particulier : lex jeux des Xbox Studios peuvent désormais débarquer sur PlayStation et Switch tandis que le Game Pass est accessible via la Xbox, le PC, le Meta Quest et même sur certains modèles de téléviseurs.

Plus de 250 jeux sont déjà compatibles au service de cloud gaming de Xbox, dont Baldur’s Gate 3, Cyberpunk 2077, Hogwarts Legacy ou bien encore Star Wars Outlaws. La plupart de ces titres sont déjà disponibles sur PC en version native, mais le cloud gaming permet d’économiser du stockage et d’éviter les téléchargements. Seuls les jeux numériques sont pris en charge, et le service n’est accessible que dans les 28 pays où le Xbox Cloud Gaming est actif.