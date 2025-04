Xbox date son prochain Xbox Games Showcase, suivi par un livestream sur The Outer Worlds 2

Xbox vient de dater son prochain Xbox Games Showcase au 8 juin à 13h (heure de l’Est aux Etats-Unis, 19 heures en France), un évènement qui coïncidera comme l’an dernier avec le week-end du Summer Game Fest. Bien que les détails de ce Xbox Games Showcase restent encore confidentiels, la marque noire et verte promet des annonces venant à la fois de ses studios internes et de partenaires tiers. Cette présentation 100 % en ligne s’inscrit dans la continuité des grands rendez-vous numériques de la marque amorcés après le déclin de shows plus traditionnels comme l’E3.

Le Xbox Games Showcase de juin 2024 avait été épique (présentation de Perfect Dark, annonce de Gears of War: E-Day, trailer de Fable) et l’on peut donc espérer un nouveau feu d’artifice pour cette édition 2025. Verra t-on enfin du gameplay d’OD, le projet mystérieux de Kojima ? Du nouveau gameplay pour Fable ? Seule certitude, le très attendu The Outer Worlds 2 aura droit à son livestream dédié dans la foulée de ce Xbox Games Showcase, avec du gameplay inédit, les commentaires des développeurs, et sans doute aussi une date de sortie.