KultureGeek Internet Google Flights ajoute de l’IA pour vous aider à choisir une destination
Internet

Google Flights ajoute de l’IA pour vous aider à choisir une destination

15 Août. 2025 • 20:23
Google intègre l’intelligence artificielle à son service de réservation de vols Google Flights, avec le lancement en bêta d’un outil nommé Flight Deals. Cette fonctionnalité, conçue pour les voyageurs flexibles à la recherche de bons plans, utilise l’IA pour proposer des destinations adaptées à des critères personnalisés.

Google Flights Flight Deals

Une recherche intuitive et personnalisée

Contrairement à la recherche traditionnelle sur Google Flights, où l’utilisateur indique un aéroport de départ et une destination, Flight Deals adopte une approche ouverte. Les voyageurs peuvent décrire leur projet en langage naturel, comme « un week-end à la campagne avec balades à cheval et du kayak » ou « un voyage en Europe en mai avec du bon fromage et du vin ». L’IA analyse ces préférences, y compris la durée du vol ou les activités souhaitées, pour suggérer des vols abordables.

Par exemple, une recherche pour « une destination tropicale avec plongée » propose des lieux classiques comme Cozumel (Mexique) ou Nassau (Bahamas), mais aussi des options moins connues, comme Cluj-Napoca (Roumanie) ou Ljubljana (Slovénie) pour une randonnée en Europe.

Flight Deals affiche par défaut des vols pour les six mois suivants si aucune date n’est précisée, mais permet d’affiner les résultats avec des filtres comme le nombre d’escales ou la compagnie aérienne préférée. L’atout principal réside dans sa simplicité : l’IA rend ces ajustements optionnels, facilitant la découverte de destinations inattendues pour les voyageurs au budget limité.

Google précise que cette phase bêta, déployée dès cette semaine aux États-Unis, au Canada et en Inde, vise à « recueillir des retours et explorer comment l’IA peut améliorer la planification de voyages ».

Un pas de plus vers l’IA omniprésente

Ce lancement s’inscrit dans la stratégie de Google d’intégrer l’IA dans ses services, de la recherche à la planification de voyages. En proposant des suggestions personnalisées et en mettant en avant des destinations moins conventionnelles, Flight Deals se distingue des outils traditionnels comme Kayak ou Skyscanner.

Cependant, son succès dépendra des retours des utilisateurs pendant la bêta et de son éventuelle expansion mondiale, qui n’a pas encore été confirmée.

Signaler une erreur dans le texte

Un commentaire pour cet article :

  • 2ny(via l'app )
    15 Août. 2025 • 20:45
    Pour les petits budgets ou pour les radins ( enfin les petits budgets ne voyage pas ) faut de l’argent pour voyagé En plus je pense que la france proposera des réductions d’impôts pour c’est gens

