L’étoile de Noël : un astronome donne une explication scientifique

Depuis des siècles, l’étoile de Bethléem (ou de Noël) nourrit l’imaginaire collectif. Simple symbole religieux ou véritable phénomène astronomique réel ? Des travaux scientifiques récents redonnent du crédit à l’idée qu’un événement céleste exceptionnel aurait réellement marqué le ciel il y a de cela plus de 2 000 ans.

Un récit biblique face à l’analyse scientifique

Dans l’Évangile selon Matthieu, une étoile guide les rois mages jusqu’à l’enfant Jésus. Longtemps, cette description a été considérée comme purement symbolique (ou religieuse pour les croyants). Malgré un récit par nature religieux, les astronomes et les astrophysiciens se sont penchés sur la « réalité » de cette étoile, proposant tour à tour des hypothèses comme les supernovæ, des conjonctions planétaires ou ou bien encore des phénomènes optiques rares.

La piste crédible d’une comète exceptionnelle

Selon le planétologue Mark Matney, une explication se détache nettement. Les archives d’observations astronomiques asiatiques, réputées pour leur précision, décrivent en effet objet brillant visible en plein jour 5 ans avant J.C (en fait l’année de naissance réelle de J.C pour nombre de spécialistes) , un objet semblant se déplacer dans le ciel sur plusieurs jours. Il s’agit en fait d’une comète, un objet céleste compatible avec le récit biblique.

« Il s’agit du premier candidat astronomique dont le mouvement apparent correspond réellement à la description de Matthieu », explique le chercheur. Contrairement aux étoiles ou aux planètes, une comète peut sembler avancer puis s’immobiliser à l’horizon, et sa longue traine peut donner l’illusion de guider des voyageurs.

Entre croyances et observation du ciel

À l’époque, les savants perses – souvent identifiés aux rois mages – associaient volontiers les phénomènes célestes inhabituels à des événements majeurs. Leur décision de suivre cette lumière témoignerait donc à la fois de solides connaissances astronomiques et d’un fort ancrage spirituel.

Si cette comète a probablement disparu après un passage trop proche du Soleil, son hypothèse rapproche science et tradition… et rappelle que les récits fondateurs religieux ou mythologiques peuvent parfois s’enraciner dans des réalités observables transformées par la culture… et le temps.