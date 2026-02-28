TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet Donald Trump ordonne d’arrêter l’usage de l’IA d’Anthropic dans son administration
Internet

Donald Trump ordonne d’arrêter l’usage de l’IA d’Anthropic dans son administration

3 min.
28 Fév. 2026 • 8:20
1

Donald Trump a ordonné à toutes les agences fédérales américaines de cesser immédiatement d’utiliser l’intelligence artificielle d’Anthropic, en réaction directe au refus du groupe d’accorder au Pentagone un accès illimité à son chabot Claude. Le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, a suivi en classifiant Anthropic comme « risque pour la chaîne d’approvisionnement en matière de sécurité nationale », une désignation habituellement réservée aux adversaires étrangers.

Claude Anthropic Logo

Les décisions d’Anthropic agacent Donald Trump

Le différend s’est envenimé autour d’un contrat de 200 millions de dollars sur deux ans liant Anthropic au département de la Défense des États-Unis. Le Pentagone exige qu’Anthropic autorise l’utilisation de son modèle IA « à toutes fins légales », ce que le groupe a refusé, maintenant des garde-fous interdisant l’usage de Claude pour la surveillance de masse de citoyens américains ou pour des systèmes d’armes létaux autonomes sans supervision humaine.

Jeudi, le patron d’Anthropic, Dario Amodei, avait franchi le point de non-retour en déclarant publiquement que son entreprise « ne peut pas en bonne conscience accéder » aux demandes du Pentagone, tout en laissant entrevoir la possibilité de poursuivre les négociations. Vendredi, avant même l’expiration de l’ultimatum fixé par le Pentagone, Donald Trump a écrit un message sur son réseau social Truth Social : « Les extrémistes gauchistes chez Anthropic ont commis une ERREUR CATASTROPHIQUE en tentant de CONTRAINDRE le département de la Défense à suivre leurs conditions d’utilisation plutôt que notre Constitution ». Il a assorti son ordre d’une menace : en cas de résistance à la transition, il userait de « tout le pouvoir de la présidence » avec « des conséquences civiles et pénales majeures à la clé ».

Dans la foulée, Pete Hegseth a interdit à tout contractant, fournisseur ou partenaire travaillant avec l’armée américaine de faire affaire avec Anthropic. « Les combattants américains ne seront jamais pris en otage par les caprices idéologiques des Big Tech », a-t-il écrit sur X. La désignation de risque pour la chaîne d’approvisionnement pourrait ainsi avoir un impact sur l’ensemble des partenariats commerciaux d’Anthropic bien au-delà du secteur militaire.

Un soutient de la part d’OpenAI

L’interdiction ne fait pourtant pas l’unanimité au sein du monde de la tech. Le patron d’OpenAI, Sam Altman, a pris publiquement position en faveur d’Anthropic, déclarant partager ses préoccupations sur les usages militaires de l’IA. Quatre sénateurs chargés des questions de défense ont également écrit conjointement à Pete Hegseth et Dario Amodei pour les appeler à apaiser les tensions et prolonger les négociations au-delà d’une échéance qualifiée de « précipitée ».

Malgré la brutalité du décret, Donald Trump a concédé une période de transition de six mois au Pentagone et aux agences utilisant déjà des solutions IA d’Anthropic. La société devrait contester en justice la désignation de risque sécuritaire, selon plusieurs médias américains. Ce bras de fer survient à un moment délicat pour l’entreprise, en pleine préparation d’une introduction en Bourse dont les détails n’ont pas encore été finalisés.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Intelligence artificielle Hors-Sujet

L’administration Trump lève les restrictions sur l’exportation de puces IA

Trump Décret 1 Hors-Sujet

L’administration Trump s’oppose aux projets de régulation de l’IA de certaines États américains

Intelligence Artificielle Cerveau Puce Business

L’administration Trump impose une taxe de 25 % sur certaines puces haut de gamme

Intelligence Artificielle Hors-Sujet

Genesis Mission : l’administration Trump lance un ambitieux projet d’IA pour la recherche scientifique (oui mais…)

Un commentaire pour cet article :

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Paramount Warner Bros Logos

Paramount rachète Warner Bros pour 110 milliards de dollars après l’abandon de Netflix

28 Fév. 2026 • 7:00
1 Business

Paramount Skydance et Warner Bros Discovery ont annoncé la conclusion d’un accord définitif d’acquisition à 110 milliards...

HBO Max Logo

HBO Max s’attaque au partage de compte dans le monde

27 Fév. 2026 • 20:55
0 Internet

Warner Bros Discovery va étendre en 2026 les restrictions au partage de compte sur HBO Max à l’international, après une...

Samsung Galaxy S26 Ultra Arriere Coloris

Galaxy S26 : la hausse de prix est liée à la pénurie de RAM selon Samsung

27 Fév. 2026 • 20:20
2 Mobiles / Tablettes

Samsung a annoncé cette semaine les Galaxy S26, Galaxy S26+ et Galaxy S26 Ultra, avec une hausse de prix par rapport à la...

Disney Plus Logo

Disney+ France rétablit le HDR, mais toujours pas le Dolby Vision et HDR10+

27 Fév. 2026 • 19:14
0 Internet

Disney+ propose de nouveau le HDR en France et dans les autres pays d’Europe. Cela fait suite à son récent retrait. En revanche, le...

God of War

God of War : première image de Kratos et Atreus dans la série événement d’Amazon Prime Video

27 Fév. 2026 • 17:41
2 Jeux vidéo

Prime Video et Sony Pictures lèvent enfin le voile sur l’adaptation live-action très (très) attendue de God of War. Les...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple Music s’associe à une marque de chocolat pour un cadeau

Apple Music s’associe à une marque de chocolat pour un cadeau

28 Feb. 2026 • 7:30

image de l'article iOS 26.4 bêta 2 : Apple confirme que la vérification d’âge au Royaume-Uni était un bug

iOS 26.4 bêta 2 : Apple confirme que la vérification d’âge au Royaume-Uni était un bug

27 Feb. 2026 • 21:55

image de l'article Avant l’arrivée d’Apple, les ventes de lunettes connectées progressent de 139 %

Avant l’arrivée d’Apple, les ventes de lunettes connectées progressent de 139 %

27 Feb. 2026 • 19:38

image de l'article Apple propose une nouvelle vidéo immersive pour le Vision Pro

Apple propose une nouvelle vidéo immersive pour le Vision Pro

27 Feb. 2026 • 18:30

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site