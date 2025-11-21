L’administration Trump s’oppose aux projets de régulation de l’IA de certaines États américains

Prenant un virage de plus en plus autoritaire sur l’intelligence artificielle, l’administration Trump plancherait sur un projet d’ordonnance visant à neutraliser les tentatives de régulation de l’IA au niveau des États. Un projet de texte révélé par le site Politico prévoit ainsi la création d’une « AI Litigation Task Force », placée sous la houlette du ministère de la Justice, dont l’objectif serait de s’opposer activement aux lois jugées trop contraignantes concernant l’IA et ses usages.

Retour à un pouvoir central

Le projet se dessine comme la suite logique de l’AI Action Plan dévoilé par l’administration Trump cet été. Dans ce plan, le gouvernement fédéral souhaite limiter le financement de l’IA aux États dont les régulations « alourdissent inutilement l’innovation ». Sachant que le texte indique aussi que le gouvernement ne doit pas « interférer avec les droits des États à adopter des lois prudentes », la contradiction avec les actions envisagées est désormais flagrante.

Un débat explosif autour des libertés et du fédéralisme

Le ton monte : sur Truth Social, le président américain a dénoncé « la sur-régulation des États » qu’il estime nuisible à l’économie américaine, ciblant même une « IA woke » dangereuse. Dans le même temps, l’élue républicaine Marjorie Taylor Greene affirme sur X qu’un moratoire sur la régulation de l’IA fragiliserait à terme le fédéralisme et les droits des États. Le débat est lancé.

Selon plusieurs sources, l’administration Trump pourrait réintroduire ce moratoire dans le projet de loi de finances de fin d’année, notamment dans le cadre du budget de la défense. L’exécutif multiplie donc tous les leviers possibles pour consolider sa mainmise sur l’avenir de l’IA… au détriment de toute gestion « responsable » de ce secteur ? C’est évidemment le risque…