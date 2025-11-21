TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Hors-Sujet L’administration Trump s’oppose aux projets de régulation de l’IA de certaines États américains
Hors-Sujet

L’administration Trump s’oppose aux projets de régulation de l’IA de certaines États américains

21 Nov. 2025 • 11:15
0

Prenant un virage de plus en plus autoritaire sur l’intelligence artificielle, l’administration Trump plancherait sur un projet d’ordonnance visant à neutraliser les tentatives de régulation de l’IA au niveau des États. Un projet de texte révélé par le site Politico prévoit ainsi la création d’une « AI Litigation Task Force », placée sous la houlette du ministère de la Justice, dont l’objectif serait de s’opposer activement aux lois jugées trop contraignantes concernant l’IA et ses usages.

Retour à un pouvoir central

Le projet se dessine comme la suite logique de l’AI Action Plan dévoilé par l’administration Trump cet été. Dans ce plan, le gouvernement fédéral souhaite limiter le financement de l’IA aux États dont les régulations « alourdissent inutilement l’innovation ». Sachant que le texte indique aussi que le gouvernement ne doit pas « interférer avec les droits des États à adopter des lois prudentes », la contradiction avec les actions envisagées est désormais flagrante.

Trump Decret 1

Un débat explosif autour des libertés et du fédéralisme

Le ton monte : sur Truth Social, le président américain a dénoncé « la sur-régulation des États » qu’il estime nuisible à l’économie américaine, ciblant même une « IA woke » dangereuse. Dans le même temps, l’élue républicaine  Marjorie Taylor Greene affirme sur X qu’un moratoire sur la régulation de l’IA fragiliserait à terme le fédéralisme et les droits des États. Le débat est lancé.

Selon plusieurs sources, l’administration Trump pourrait réintroduire ce moratoire dans le projet de loi de finances de fin d’année, notamment dans le cadre du budget de la défense. L’exécutif multiplie donc tous les leviers possibles pour consolider sa mainmise sur l’avenir de l’IA… au détriment de toute gestion « responsable » de ce secteur ? C’est évidemment le risque…

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Nvidia Logo Hors-Sujet

Nvidia et AMD verseront aux États-Unis 15 % de leurs revenus pour certaines puces IA

Intelligence artificielle Hors-Sujet

Donald Trump annule par décret les directives qui encadrent l’IA aux États-Unis

Intel Logo Hors-Sujet

Les États-Unis vont investir dans Intel avec une participation de 10 %, annonce Donald Trump

TikTok Logo Internet

Donald Trump prolonge le sursis de TikTok aux États-Unis de 75 jours

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Superman-1-record-comic

Le tout premier numéro de Superman devient le Comic le plus cher de l’histoire

21 Nov. 2025 • 9:45
0 Geekeries

Le marché des comics de collection vient de franchir un seuil inédit : un exemplaire presque parfait de Superman #1, publié en 1939,...

Comet Navigateur Application Android

Comet, le navigateur IA de Perplexity, débarque sur Android

21 Nov. 2025 • 8:27
0 Applications

Après une première incursion sur ordinateur cet été, Perplexity lance aujourd’hui son navigateur Comet sur Android....

Orange Bouygues Free SFR Logos Operateurs

Meilleur opérateur 2025 : Orange reste devant, voici toutes les données

20 Nov. 2025 • 20:56
1 Mobiles / Tablettes

L’Arcep a dévoilé aujourd’hui les conclusions de sa campagne annuelle pour la qualité des réseaux mobiles entre...

Nvidia GeForce RTX 5090 Carte Graphique GPU

Nvidia corrige le bug de Windows 11 qui plombe les performances en jeu

20 Nov. 2025 • 19:36
0 Actu OS

Soulagement pour les joueurs PC : si vos jeux ont des chutes de FPS depuis quelques semaines sans raison apparente, votre carte graphique n’est pas...

black friday week Promos

[#BlackFridayWeek] 1er jour d’une grosse semaine de promos High-tech

20 Nov. 2025 • 19:16
1

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Attention, une attaque de Phishing ultra sophistiquée sévit sur le Mac

Attention, une attaque de Phishing ultra sophistiquée sévit sur le Mac

21 Nov. 2025 • 10:25

image de l'article Pluribus devient le meilleur lancement d’une série dramatique sur Apple TV

Pluribus devient le meilleur lancement d’une série dramatique sur Apple TV

21 Nov. 2025 • 9:00

image de l'article Formule 1 (F1) : Apple pourrait obtenir les droits de diffusion mondiaux

Formule 1 (F1) : Apple pourrait obtenir les droits de diffusion mondiaux

21 Nov. 2025 • 8:23

image de l'article Le succès des iPhone 17 pousse Apple à augmenter la production des puces A19

Le succès des iPhone 17 pousse Apple à augmenter la production des puces A19

21 Nov. 2025 • 7:44

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site