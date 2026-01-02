Starlink va abaisser 4 400 satellites utilisés pour Internet et se justifie

SpaceX entame une reconfiguration de sa flotte orbitale pour l’année 2026 en annonçant son intention de déplacer près de la moitié de ses satellites Starlink vers une altitude inférieure. Cette opération technique, qui concerne environ 4 400 satellites, vise principalement à réduire les risques de collision dans un espace proche de la Terre de plus en plus encombré.

Une migration stratégique de 550 à 480 kilomètres

Michael Nicolls, vice-président de l’ingénierie Starlink, a annoncé sur X (ex-Twitter) que les satellites quitteront leur orbite actuelle de 550 kilomètres pour rejoindre une altitude de 480 kilomètres. Cette transition sera effectuée progressivement grâce aux moteurs à plasma des engins. À la fin de l’année 2025, SpaceX comptait près de 9 400 satellites actifs, dont plus de 8 000 en service opérationnel. Ce redéploiement concerne donc une fraction substantielle du trafic orbital mondial.

L’objectif affiché est paradoxal mais logique : rapprocher les satellites pour diminuer les dangers. Michael Nicolls explique que le nombre de débris et de constellations concurrentes est significativement plus faible en dessous de 500 km. En densifiant sa flotte dans ces « couloirs » orbitaux chorégraphiés à plus basse altitude, SpaceX réduit la probabilité globale d’impacts à haute vitesse.

Cette décision répond également à des impératifs physiques liés à l’activité solaire. Le soleil entame une phase plus calme après son pic d’activité de 2024, ce qui réduit la densité atmosphérique dans les couches supérieures.

Cette baisse de densité diminue la traînée aérodynamique, essentielle pour « nettoyer » l’espace. En cas de panne, SpaceX compte sur cette friction atmosphérique pour désorbiter naturellement ses satellites hors d’usage. À l’altitude actuelle de 550 km, et en période de minimum solaire, un satellite inactif pourrait mettre plus de quatre ans à retomber. À 480 km, ce délai se réduit à quelques mois seulement. Cette manœuvre garantit ainsi qu’un satellite défaillant se consumera rapidement dans l’atmosphère, limitant la création de déchets spatiaux durables.

Vers une latence réduite et une densité de service accrue

Au-delà de la sécurité, cette descente des satellites de Starlink offre des avantages concrets non détaillés par Michael Nicolls, mais soulignés par Elon Musk, patron de SpaceX. Le rapprochement des émetteurs vers les 9 millions d’abonnés Starlink permet d’améliorer la performance du réseau.

Selon Elon Musk, le principal atout réside dans la réduction du diamètre du faisceau pour une taille d’antenne donnée. Cela permet à Starlink de servir une densité de clients plus élevée par zone géographique. De plus, la réduction de la distance physique entre l’émetteur et le récepteur offrira une légère amélioration de la latence (le temps de trajet du signal).

À noter que cette stratégie n’est pas isolée : des centaines de satellites Starlink modifiés pour la connexion directe aux smartphones évoluent déjà à des altitudes encore plus basses, aux alentours de 360 kilomètres.