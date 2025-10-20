SpaceX : Starlink dépasse les 10 000 satellites pour Internet

Avec un nouveau lancement de 56 satellites, SpaceX a franchi le cap symbolique des 10 000 satellites Starlink mis en orbite. Cette étape a été atteinte lors du 132e lancement d’une fusée Falcon 9 en 2025, un chiffre qui permet à l’entreprise d’égaler son record annuel de lancements alors qu’il reste plus de deux mois dans l’année. Cette cadence confirme la domination de l’entreprise sur le marché d’Internet par satellite.
Ce cap de 10 000 satellites lancés ne reflète cependant pas le nombre exact d’engins actuellement actifs. Selon les calculs du traqueur de satellites Jonathan McDowell, environ 8 608 satellites sont aujourd’hui opérationnels. La différence s’explique par le cycle de vie des appareils.
En effet, les satellites Starlink ont une durée de vie d’environ cinq ans. À l’issue de cette période, ils sont intentionnellement désorbités afin de se consumer dans l’atmosphère terrestre. Cette procédure vise à limiter l’accumulation de débris, bien que la densité croissante de la constellation continue de susciter des inquiétudes.
Le service commercial de Starlink a été lancé en 2021 après des premiers tests en 2018 et le déploiement des 60 premiers satellites opérationnels en 2019. Depuis, l’entreprise n’a cessé d’agrandir sa flotte pour fournir un accès Internet à haut débit et faible latence partout dans le monde.
SpaceX a déjà obtenu l’autorisation de lancer 12 000 satellites et prévoit d’en déployer plus de 30 000 à terme. Cette ambition est partagée par d’autres acteurs comme Amazon avec son Projet Kuiper, ainsi que par diverses initiatives en Europe et en Chine, qui prévoient également leurs propres méga-constellations. Cette course à l’espace alimente les préoccupations des experts concernant le risque de surpopulation en orbite basse.
