Les satellites Starshield de SpaceX accusés d’utiliser des fréquences interdites

17 Oct. 2025 • 18:35
Les firmes d’Elon Musk cumulent les polémiques en cette fin de semaine, et après Tesla, c’est au tour de SpaceX de se retrouver au centre de la controverse. En effet, d’après les observations d’un passionné de satellites canadien, Scott Tilley, la société spatiale privée aurait utilisé des fréquences radio non autorisées pour transmettre des données vers la Terre à partir de sa constellation Starshield — un réseau ultrasecret dérivé de Starlink et dédié à des missions gouvernementales.

Ces signaux, détectés entre 2025 et 2110 MHz, proviendraient d’au moins 170 satellites actifs. Problème : cette bande de fréquences est réservée aux communications ascendantes — c’est-à-dire de la Terre vers l’espace —, et non l’inverse. Cette anomalie pourrait créer des interférences radio avec d’autres satellites, perturbant leurs communications et/ou leurs commandes

Starshield

Une zone grise réglementaire qui interroge

Lancé en 2022, le programme Starshield a été conçu pour répondre aux besoins du Département de la Défense, de la NRO (National Reconnaissance Office) et de l’U.S. Space Force. Il mise sur une cryptographie renforcée pour transporter des données sensibles et héberger des charges utiles classifiées. Selon Tilley, SpaceX aurait pu volontairement utiliser ces fréquences prohibées afin de masquer les opérations de ses satellites, rendant ainsi leur détection plus difficile. « Les satellites voisins pourraient être brouillés ou cesser de répondre correctement aux commandes », avertit Tilley.

Malgré ces révélations un poil inquiétantes , SpaceX ne risque aucune sanction, sachant que l’Union internationale des télécommunications (UIT) ne prévoit pas d’amende pour ce type d’infraction. C’est en tout cas une situation inédite qui illustre, une fois de plus, la capacité du groupe d’Elon Musk à repousser — voire redéfinir — les limites réglementaires de l’espace.

SOURCEGizmodo

Signaler une erreur dans le texte

