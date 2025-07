Kuiper : Amazon va lancer ses satellites-internet à l’aide des fusées de son concurrent direct, SpaceX

Amazon accélère le déploiement de sa constellation Kuiper en s’appuyant sur un allié inattendu, SpaceX, son principal concurrent sur le marché de l’internet par satellites via sa division Starlink. Ce mercredi 16 juillet, 24 satellites Kuiper seront lancés à bord d’une fusée Falcon 9 depuis la base spatiale de Cap Canaveral, portant ainsi le total de satellites en orbite à 78. L’objectif d’Amazon est de placer en orbite une armada plus de 3 200 satellites de façon à concurrencer sérieusement Starlink, la constellation de SpaceX qui compte environ 8 000 satellites (et domine actuellement le marché de l’internet par satellite). Le partenariat entre Amazon et SpaceX, signé en décembre 2023, comprend trois lancements, et fait suite à une controverse interne concernant le refus initial d’Amazon de considérer SpaceX pour ses premiers contrats de lancement.

Sous pression réglementaire, et selon les exigences de la FCC, Amazon doit avoir déployé la moitié de sa constellation Kuiper d’ici la fin du mois de juillet 2026. Or, parmi les autres prestataires choisis — United Launch Alliance (ULA), Arianespace et Blue Origin — seule ULA dispose actuellement d’un lanceur opérationnel. ULA a déjà lancé les deux premières séries de satellites Kuiper, tandis que Blue Origin, également fondée par Jeff Bezos (fondateur et ex-CEO d’Amazon), n’a effectué qu’un seul vol partiellement raté de sa fusée New Glenn (un second essai est prévu pour le 15 août). Dans ce contexte tendu, la coopération avec SpaceX devient cruciale pour respecter les délais imposés à Amazon. L’argent après tout n’a pas d’odeur, y compris dans le secteur spatial…