SpaceX remporte un contrat de 733 millions de dollars avec l’US Space Force

Le Space Systems Command de l’US Space Force (ou dit autrement le commandement des systèmes spatiaux de la force spatiale américaine) vient d’attribuer neuf contrats de lancement à SpaceX. Ces lancements sont divisés en deux ordres de mission : sept pour les satellites de suivi de la Space Development Agency et deux pour les satellites espions du National Reconnaissance Office. SpaceX a remporté les contrats pour l’ensemble des lancements, et ce pour une valeur de commande de 733,5 millions de dollars. Les missions démarreront en 2025, principalement depuis la base des forces spatiales de Vandenberg en Californie.

Ces 9 lancements sont les premières commandes militaires dans le cadre de la phase 3 de la Force spatiale américaine, cette dernière divisant les missions en deux catégories : la catégorie/voie 1 pour les missions à faible risque en orbite terrestre, et la catégorie/voie 2 pour les lancements plus complexes et à risque élevé. Les fusées Falcon 9 de SpaceX et les Vulcan d’ULA étaient les seuls lanceurs éligibles pour les missions de catégorie 1, mais finalement SpaceX a raflé les neuf contrats, ce qui illustre bien la domination de la firme de Musk sur le secteur spatial américain… et mondial.

Pour les prochaines phases de déploiement de l’US Space Force, d’autres entreprises comme Blue Origin, Rocket Lab et Firefly Aerospace pourraient rejoindre la « compétition » à mesure que leurs lanceurs prennent du galon. La fusée New Glenn de Blue Origin, sélectionnée pour de futurs lancements, n’était pas immédiatement éligible en raison de sa certification toujours en attente après son premier vol d’essai. Les missions de la voie 2 seront bientôt ouvertes à soumission (de lanceurs), mais ces dernières couvrent des charges utiles de sécurité nationale encore plus exigeantes qui nécessiteront des fusées hautement certifiées. Autant dire que SpaceX sera une fois de plus très bien placé pour remporter la mise…