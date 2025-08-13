TENDANCES
KultureGeek Internet Google Gemini peut maintenant mémoriser automatiquement vos conversations
Internet

Google Gemini peut maintenant mémoriser automatiquement vos conversations

13 Août. 2025 • 19:00
0

Google déploie une mise à jour pour son chatbot Gemini qui pourra désormais se souvenir automatiquement de vos conversations passées pour personnaliser ses réponses. Cette nouveauté, disponible maintenant dans certains pays, s’accompagne de changements dans les paramètres de confidentialité et d’une nouvelle option de conversations temporaires.

Gemini Code Assist

Une mémoire automatique pour une expérience sur mesure

Jusqu’à récemment, Gemini permettait aux utilisateurs de lui demander de mémoriser leurs préférences, comme des centres d’intérêt spécifiques. Désormais, avec cette mise à jour, le chatbot retiendra automatiquement les détails clés et les préférences sans intervention de l’utilisateur. Par exemple, si vous avez déjà discuté avec Gemini d’idées pour une chaîne YouTube sur la culture japonaise, l’IA pourra suggérer du contenu sur la cuisine japonaise lors d’une prochaine demande d’idées vidéo. Cette fonctionnalité, activée par défaut sur le modèle Gemini 2.5 Pro, sera progressivement étendue à d’autres régions et au modèle Gemini 2.5 Flash.

Cette fonctionnalité intervient dans un contexte où la mémorisation des conversations par les IA soulève des questions. Une fonction similaire de ChatGPT a récemment fait débat, avec une augmentation des signalements de réponses « délirantes ». Google, conscient de ces risques, affirme renforcer continuellement ses garde-fous. L’entreprise travaille à améliorer la détection des signaux de détresse émotionnelle ou mentale pour garantir une utilisation sûre de Gemini.

Nouvelles options pour protéger la confidentialité

Google profite de cette mise à jour pour ajuster ses paramètres de confidentialité. À partir du 2 septembre, l’option « Activité dans les applications Gemini » deviendra « Conserver l’activité ». Si activée, elle permettra à Google d’utiliser un échantillon des fichiers et photos mis en ligne pour améliorer ses services. Cette option reste désactivée par défaut, et ceux ayant déjà désactivé « Activité dans les applications Gemini » n’auront pas à modifier leurs réglages.

Gemini Conversations Temporaires

Par ailleurs, Google met en place les conversations temporaires, idéales pour explorer des questions sensibles. Ces échanges, qui ne s’affichent pas dans l’historique ni dans « Conserver l’activité », ne servent pas à personnaliser les futures réponses ni à entraîner les modèles d’IA. Conservés seulement 72 heures, ils offrent une alternative sécurisée pour les utilisateurs soucieux de leur vie privée.

