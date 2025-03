C’est assez inattendu : le site permettant à accéder à l’IA Gemini de Google ne nécessite plus de connexion à un compte Google pour l’accès à l’interface de dialogue. Désormais, en visitant gemini.google.com en mode Incognito ou sans même se connecter, les utilisateurs accèdent directement à l’interface de chat via laquelle ils peuvent entrer des requêtes et recevoir des réponses. Pour les utilisateurs non connectés, le message d’accueil devient « Découvrez Gemini, votre assistant IA personnel », une formule similaire à celle qui invite à utiliser Google Search.

Cet abandon de la connexion obligatoire à un compte Google ne se fait pas sans sacrifices et limitations : certaines fonctionnalités avancées, comme Deep Research, la personnalisation ainsi que l’accès aux derniers modèles Gemini, restent accessibles uniquement aux utilisateurs connectés. Il en va de même pour les fonctionnalités de téléchargement de fichiers et l’accès à l’historique des conversations.

La firme de Mountain View continue aussi d’inciter les utilisateurs à se connecter à l’IA Gemini avec leur compte Google. notamment via des messages de rappels assez fréquents. On note enfin que l’application Gemini sur Android exige toujours une connexion.