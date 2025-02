Google Gemini ajoute une fonction de mémoire, comme ChatGPT

Google continue d’améliorer son chatbot Gemini en lui ajoutant une fonctionnalité de mémoire, désormais disponible pour les utilisateurs de Gemini Advanced. Cette mise à jour permet à l’intelligence artificielle de se souvenir des conversations passées, offrant ainsi des réponses plus pertinentes et évitant aux utilisateurs de repartir de zéro à chaque interaction. Vous pouvez ainsi vous appuyer sur des conversations ou projets déjà entamés.

Pour garantir la transparence, Gemini indiquera lorsqu’il s’appuie sur une conversation précédente pour formuler une réponse. Les utilisateurs soucieux de leur confidentialité peuvent consulter, supprimer ou limiter la durée de conservation de leur historique de discussions. Il est également possible de désactiver complètement cette fonction via la section Mon activité.

Gemini n’est pas le premier chatbot à intégrer une telle fonctionnalité. ChatGPT d’OpenAI propose déjà une mémoire contextuelle, permettant au chatbot de mémoriser des informations spécifiques en fonction des échanges.

Cette évolution s’inscrit dans une tendance plus large visant à développer des IA dotées de mémoires fiables et durables. Lors de la conférence I/O 2024, Google a dévoilé le projet Astra, une IA équipée d’une mémoire intégrée, bien que limitée dans le temps et sujette à des erreurs.

La fonction de mémoire de Gemini est actuellement déployée en anglais pour les abonnés de Gemini Advanced, avec une extension à d’autres langues prévue dans les semaines à venir. Une étape de plus vers des assistants IA plus autonomes et personnalisés.