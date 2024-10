Google Maps ajoute Gemini et de nouvelles informations pour la conduite

Google Maps s’améliore avec plusieurs nouveautés annoncées aujourd’hui par Google, dont l’arrivée de Gemini et une expérience de conduite améliorée grâce à des informations supplémentaires.

Gemini s’invite dans Google Maps

Avec Gemini, vous pouvez faire une requête à Google Maps comme « des choses à faire entre amis le soir » pour obtenir des suggestions grâce à l’IA, comme aller dans un bar ou écouter de la musique live. Vous pouvez également découvrir ce que les utilisateurs ont aimé à propos d’un lieu en lisant un résumé des avis par Gemini. Si un lieu attire votre attention et que vous souhaitez en savoir plus à son sujet, par exemple s’il dispose d’une terrasse ou s’il est calme, vous pouvez poser des questions à Google Maps pour obtenir des réponses.

Au départ, l’intégration de Gemini dans Google Maps concerne les États-Unis, aussi bien sur iOS que sur Android. La disponibilité se fera progressivement au fil des prochains jours.

De nouvelles informations disponibles

La mise à jour de Google Maps est également l’occasion d’avoir des informations supplémentaires pendant un trajet. On retrouve désormais les voies, les passages piétons et les panneaux de signalisation, tout comme les perturbations météorologiques. Il sera d’ailleurs possible de signaler les perturbations météorologiques sur votre itinéraire, notamment les routes inondées, non déneigées et à faible visibilité.

Autre nouveauté : Google Maps va vous indiquer les parkings à proximité et vous rappellera d’enregistrer votre place de stationnement pour ne pas l’oublier. Une fois garé, vous pouvez obtenir un itinéraire à pied de votre voiture à l’entrée, et même accéder à Street View ou à la navigation piétonne en réalité augmentée pour vous orienter rapidement.

La possibilité de découvrir des lieux le long de votre itinéraire, de voir et de signaler les perturbations météorologiques, ainsi que le nouveau guidage à l’arrivée, seront déployés la semaine prochaine dans le monde entier sur Android et iOS. La navigation améliorée sera également déployée le mois prochain sur Android et iOS dans plus de 30 métropoles.