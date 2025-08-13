TENDANCES
Comme ChatGPT, Claude devient presque gratuit pour le gouvernement américain
Internet

Comme ChatGPT, Claude devient presque gratuit pour le gouvernement américain

13 Août. 2025 • 9:27
Quelques jours seulement après qu’OpenAI a annoncé sa proposition de ChatGPT Enterprise à un tarif symbolique d’un dollar par an pour chaque agence de l’exécutif américain, Anthropic a réagi en lançant une offre encore plus ambitieuse avec Claude.

Claude Logo

L’entreprise d’intelligence artificielle a déclaré qu’elle mettrait ses modèles Claude à disposition de l’ensemble des agences gouvernementales des États-Unis, et pas seulement pour l’exécutif, pour là aussi un dollar. Anthropic vise désormais toutes les branches du gouvernement américain : exécutif, législatif et judiciaire. Cette offre sera valable pendant un an, selon les informations fournies par l’entreprise.

Une manœuvre pour étendre son influence dans le secteur public

Cette initiative fait suite à l’ajout d’OpenAI, Anthropic et Google DeepMind à la liste des fournisseurs d’IA approuvés par la General Services Administration (GSA), ce qui leur permet de vendre leurs services aux agences fédérales civiles. L’offensive d’Anthropic semble être une réponse directe à la tentative d’OpenAI de dominer le marché en proposant des tarifs très compétitifs. L’objectif d’Anthropic est clair : accroître sa présence dans l’utilisation de l’IA par le gouvernement fédéral américain.

Dans un communiqué, Anthropic a déclaré : « Nous croyons que le secteur public américain devrait avoir accès aux capacités d’IA les plus avancées pour relever des défis complexes, de la recherche scientifique aux services aux citoyens. En combinant une large accessibilité avec des normes de sécurité rigoureuses, nous contribuons à garantir que l’IA sert l’intérêt public ».

Claude pour le gouvernement et les données sensibles

Dans le cadre de cette offre, Anthropic mettra à disposition deux versions de Claude : Claude for Enterprise et Claude for Government. Cette dernière version a été spécifiquement conçue pour prendre en charge les charges de travail FedRAMP High, garantissant ainsi que les employés fédéraux puissent utiliser Claude pour traiter des données sensibles non classifiées.

Le FedRAMP High représente une norme de sécurité stricte au sein du Federal Risk and Authorization Management Program (FedRAMP), qui encadre la gestion des données gouvernementales sensibles mais non classifiées.

Claude IA

Anthropic assure également qu’une assistance technique sera proposée pour aider les agences à intégrer ces outils d’IA dans leurs processus de travail.

Des ambitions plus larges dans le secteur public

Outre cette offre aux agences fédérales, Anthropic, en collaboration avec OpenAI, xAI et Google, bénéficie d’un financement de la part du Département de la Défense américain, pouvant atteindre 200 millions de dollars, pour l’utilisation de l’IA dans le cadre de la sécurité nationale. Toutefois, l’entreprise espère également s’intégrer dans une gamme plus large d’applications gouvernementales, y compris la recherche scientifique et les services de santé.

Anthropic a d’ailleurs précisé que Claude est déjà utilisé par le Lawrence Livermore National Laboratory pour accélérer les découvertes scientifiques, ainsi que par le département de la Santé du district de Columbia pour faciliter l’accès aux services de santé dans plusieurs langues.

