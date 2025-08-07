ChatGPT est (quasiment) gratuit pour le gouvernement américain

OpenAI a annoncé que l’administration fédérale américaine pourra utiliser son offre ChatGPT Enterprise pour un dollar symbolique tout au long de l’année 2026, une initiative visant à renforcer ses liens avec le gouvernement de Donald Trump.

ChatGPT presque offert au gouvernement américain

OpenAI indique que l’offre ChatGPT Enterprise sera mise à disposition de tous les employés de la branche exécutive fédérale. Cette mesure s’inscrit dans le plan d’action sur l’IA de la Maison Blanche, visant à réduire le temps consacré à la bureaucratie pour permettre aux fonctionnaires de se concentrer sur le service public.

Cette offre intervient après la signature en juin d’un contrat de 200 millions de dollars avec le Pentagone pour développer des outils d’IA avancés pour l’armée, marquant la première réussite du programme « OpenAI for Government ». Ce programme cherche à promouvoir les services d’OpenAI auprès du gouvernement américain.

Un virage vers le gouvernement

OpenAI a ajusté ses principes pour autoriser les contrats de défense, un changement notable sous la direction de Sam Altman, qui prône désormais « l’exceptionnalisme américain ». Cette stratégie reflète une volonté de s’aligner sur les priorités de l’administration Trump, à l’instar d’autres géants de la tech qui courtisent activement le président depuis sa campagne et sa réélection.

Cette initiative renforce la position d’OpenAI comme partenaire clé du gouvernement américain, dans un contexte où l’IA est de plus en plus intégrée aux opérations publiques et militaires. En offrant ChatGPT à un coût symbolique, OpenAI cherche à démontrer la valeur de ses outils pour l’efficacité administrative, tout en consolidant ses relations avec l’administration Trump. Cependant, cette proximité avec les contrats de défense pourrait susciter des débats sur l’éthique et l’orientation future de l’entreprise.

En parlant d’OpenAI, il y aura ce soir la présentation de GPT-5, le nouveau modèle de langage pour l’intelligence artificielle.