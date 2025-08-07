TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet ChatGPT est (quasiment) gratuit pour le gouvernement américain
Internet

ChatGPT est (quasiment) gratuit pour le gouvernement américain

7 Août. 2025 • 14:10
0

OpenAI a annoncé que l’administration fédérale américaine pourra utiliser son offre ChatGPT Enterprise pour un dollar symbolique tout au long de l’année 2026, une initiative visant à renforcer ses liens avec le gouvernement de Donald Trump.

ChatGPT Logo Icone Application iPhone

ChatGPT presque offert au gouvernement américain

OpenAI indique que l’offre ChatGPT Enterprise sera mise à disposition de tous les employés de la branche exécutive fédérale. Cette mesure s’inscrit dans le plan d’action sur l’IA de la Maison Blanche, visant à réduire le temps consacré à la bureaucratie pour permettre aux fonctionnaires de se concentrer sur le service public.

Cette offre intervient après la signature en juin d’un contrat de 200 millions de dollars avec le Pentagone pour développer des outils d’IA avancés pour l’armée, marquant la première réussite du programme « OpenAI for Government ». Ce programme cherche à promouvoir les services d’OpenAI auprès du gouvernement américain.

Un virage vers le gouvernement

OpenAI a ajusté ses principes pour autoriser les contrats de défense, un changement notable sous la direction de Sam Altman, qui prône désormais « l’exceptionnalisme américain ». Cette stratégie reflète une volonté de s’aligner sur les priorités de l’administration Trump, à l’instar d’autres géants de la tech qui courtisent activement le président depuis sa campagne et sa réélection.

Cette initiative renforce la position d’OpenAI comme partenaire clé du gouvernement américain, dans un contexte où l’IA est de plus en plus intégrée aux opérations publiques et militaires. En offrant ChatGPT à un coût symbolique, OpenAI cherche à démontrer la valeur de ses outils pour l’efficacité administrative, tout en consolidant ses relations avec l’administration Trump. Cependant, cette proximité avec les contrats de défense pourrait susciter des débats sur l’éthique et l’orientation future de l’entreprise.

En parlant d’OpenAI, il y aura ce soir la présentation de GPT-5, le nouveau modèle de langage pour l’intelligence artificielle.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

ChatGPT OpenAI Logos Internet

ChatGPT Gov : OpenAI lance son IA pour les agences gouvernementales

ChatGPT OpenAI Logos Internet

ChatGPT atteint les 700 millions d’utilisateurs

OpenAI Logo ChatGPT Internet

ChatGPT est en panne pour plusieurs utilisateurs

OpenAI Logo ChatGPT Internet

ChatGPT est de retour après une grosse panne

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

BangBros

Vérification d’âge : la Floride engage des poursuites contre plusieurs plateformes pornographiques

7 Août. 2025 • 16:30
0 Internet

La Floride vient d’engager des poursuites judiciaires contre plusieurs plateformes pornographiques accusées de ne pas respecter la loi HB 3...

Universal Film Intro Logo

Universal Pictures ajoute dans ses films un message d’avertissement ciblant les IA génératives

7 Août. 2025 • 15:15
0 Hors-Sujet

Universal Pictures a récemment commencé à inclure dans le générique de ses films une mention indiquant que ces derniers...

ChatGPT Logo Icone Application iPhone

ChatGPT est (quasiment) gratuit pour le gouvernement américain

7 Août. 2025 • 14:10
0 Internet

OpenAI a annoncé que l’administration fédérale américaine pourra utiliser son offre ChatGPT Enterprise pour un dollar...

Facebook Horizon

Meta : Horizon Worlds est désormais accessible via Instagram et Facebook

7 Août. 2025 • 13:45
0 Mobiles / Tablettes

Meta renforce sa stratégie pour faire de Horizon Worlds une plateforme de jeu/activité mobile grand public. Désormais, les liens vers...

AI Mode

Google déploie enfin son « AI Mode » sur les tablettes Android

7 Août. 2025 • 12:35
0 Mobiles / Tablettes

Lancé il y a près de cinq mois sur smartphone, le « AI Mode » de Google — une recherche à base...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple Park : la terrasse du Centre Visiteurs sera temporairement fermé jusqu’au 1er septembre

Apple Park : la terrasse du Centre Visiteurs sera temporairement fermé jusqu’au 1er septembre

7 Aug. 2025 • 16:40

image de l'article Crise chez Apple qui voit ses chercheurs en IA aller voir ailleurs

Crise chez Apple qui voit ses chercheurs en IA aller voir ailleurs

7 Aug. 2025 • 15:33

image de l'article Apple Arcade : Worms Accross Worlds et trois autres jeux débarquent dans le service par abonnement

Apple Arcade : Worms Accross Worlds et trois autres jeux débarquent dans le service par abonnement

7 Aug. 2025 • 15:30

image de l'article Ils volent près de 200 iPhone… en se faisant passer pour des agents du FBI

Ils volent près de 200 iPhone… en se faisant passer pour des agents du FBI

7 Aug. 2025 • 14:10

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site