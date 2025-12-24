TENDANCES
Régulation de la tech : Thierry Breton est interdit de séjour aux États-Unis

24 Déc. 2025 • 15:39
1

L’administration Trump a annoncé des sanctions ciblant cinq figures majeures de la régulation technologique en Europe, dont l’ancien commissaire européen français Thierry Breton. Ces personnalités se voient désormais interdites d’entrée sur le territoire des États-Unis.

Thierry Breton

Les États-Unis critiquent la régulation tech par l’Europe

La justification américaine repose sur une accusation directe d’atteinte à la liberté d’expression. Marco Rubio, le secrétaire d’État américain, a fustigé sur X (ex-Twitter) ce qu’il qualifie d’actions menées par des « idéologues européens » pour forcer les plateformes américaines à supprimer certaines opinions.

Pour l’administration Trump, ces régulations s’apparentent à de la censure nuisible aux intérêts nationaux. Marco Rubio a déclaré que le gouvernement ne tolérerait plus ces « actes flagrants de censure extraterritoriale », dénonçant l’existence d’un « complexe industriel mondial de la censure ».

La liste des personnes sanctionnées ne se limite pas à la sphère politique. Outre Thierry Breton, ancien ministre et commissaire au marché intérieur (2019-2024), architecte du Digital Services Act (DSA), quatre responsables d’organisations non gouvernementales sont visés :

  • Imran Ahmed, directeur du Center for Countering Digital Hate (Royaume-Uni).
  • Clare Melford, responsable du Global Disinformation Index (Royaume-Uni).
  • Anna-Lena von Hodenberg, fondatrice de HateAid (Allemagne).
  • Josephine Ballon, membre de HateAid.

Ces organisations œuvrent principalement contre la désinformation et la haine en ligne, des combats désormais assimilés par les États-Unis à des attaques contre la liberté de parole américaine.

La France dénonce une ingérence

La réaction de Thierry Breton ne s’est pas fait attendre. Sur X, il s’est demandé si « un vent de maccarthysme » soufflait de nouveau, rappelant la légitimité démocratique du DSA, voté par 90 % du Parlement européen et l’unanimité des 27 États membres. Il a adressé une pique à ses « amis américains », affirmant que « la censure n’est pas là où vous le pensez ».

Au niveau étatique, la France a condamné ces mesures avec vigueur. Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères, a dénoncé « avec la plus grande fermeté » ces restrictions de visas. Il a rappelé la souveraineté numérique européenne : « Les peuples de l’Europe sont libres et souverains, et ne sauraient se faire imposer par d’autres les règles s’appliquant à leur espace numérique ».

Le chef de la diplomatie française a également tenu à corriger l’interprétation américaine du DSA. Ce texte, conçu pour que « ce qui est illégal hors ligne le soit aussi en ligne », n’a selon lui « absolument aucune portée extraterritoriale et ne concerne en aucun cas les États-Unis ».

Signaler une erreur dans le texte

Un commentaire pour cet article :

  • Yeeehhoo(via l'app )
    24 Déc. 2025 • 16:49
    Suppression de tous les contres pouvoir, institutionnalisation de la corruption a travers le système de donation pour financer la salle de bal de la maison blanche, dérégulation des cryptomonnaies et mise en place du Trump coin dans le même esprit, baillonage de la presse, désinformation à outrance et haine en ligne via ex Twitter grâce à l’homme qui a fait élire Trump, accointance avec la Russie et maintenant mise à l’index de l’Europe au même titre que des pays du Tiers monde. Et tout ca en à peine 5 ans… Effrayant

