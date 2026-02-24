TENDANCES
YouTube Premium Lite ajoute la lecture en arrière-plan et les téléchargements
Internet

YouTube Premium Lite ajoute la lecture en arrière-plan et les téléchargements

2 min.
24 Fév. 2026
1

YouTube Premium Lite, qui est disponible en France depuis l’été dernier, ajoute deux fonctionnalités intéressantes : la lecture en arrière-plan et le téléchargement des vidéos. Et bonus : ces nouveautés sont incluses dans l’offre, il n’y a pas une hausse de prix.

Icône de l'application YouTube

Deux nouveautés pour YouTube Premium Lite

Pour rappel, l’offre payante de YouTube se décline en deux versions : YouTube Premium et YouTube Premium Lite. La première se veut l’offre « complète » avec le retrait des publicités sur les vidéos YouTube, l’accès au service de streaming musical YouTube Music, le téléchargement des vidéos pour les regarder sans connexion Internet, la lecture en arrière-plan, la mise en fil d’attente et plus encore. Son prix est de 12,99 €/mois.

Vient ensuite YouTube Premium Lite à 7,99 €/mois. Celle-ci retirait jusqu’à présent les publicités sur les vidéos YouTube et c’est à peu près tout. Voilà maintenant qu’elle ajoute la lecture en arrière-plan et le téléchargement des vidéos pour un visionnage sans connexion Internet, toujours pour 7,99 €/mois.

YouTube Premium Lite

La plateforme de vidéos de Google fait savoir que la nouveauté est en place à partir d’aujourd’hui. Cela reste en cours de déploiement toutefois, l’ensemble des utilisateurs l’auront réellement au fil des prochaines semaines.

Cet ajout est en tout cas une très bonne nouvelle pour YouTube Premium Lite, puisque l’offre devient plus intéressante qu’auparavant sans augmenter son prix.

Un commentaire pour cet article :

  Chiboplowa
    24 Fév. 2026 • 20:05
    Perso je ne suis pas la clientèle pour YouTube premium Lite mais c’est honnêtement pas si démesuré que ça au niveau prix. J’espère que ça va rester aussi interessant. Parce que globalement, les pubs hors vidéo c’est pas si important que ça. Après en ce qui me concerne j’ai YouTube premium depuis le début (YouTube RED – 5€) et je suis très satisfait des services proposés. Pour moi, YouTube équivaut à la télé donc 26€ par mois pour 5 comptes c’est idéal.

