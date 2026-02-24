TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Smartphones Le forfait 5G+ illimité de SFR… impose une limite après 20 Go d’un coup
Smartphones

Le forfait 5G+ illimité de SFR… impose une limite après 20 Go d’un coup

2 min.
24 Fév. 2026 • 18:07
2

En octobre, SFR a lancé son premier forfait 5G+ annoncé comme étant illimité à tous les niveaux (appels, SMS et Internet). Mais des abonnés ont confirmé qu’il y a en réalité une limite : elle s’applique dès que l’on télécharge 20 Go de données d’un coup.

SFR Logo

Un forfait illimité pas si illimité que ça

Tout est parti d’un témoignage de @TacOs_AuTaBasCo. C’est un abonné à ce forfait 5G+ de SFR et il dit être un gros consommateur de données, d’où l’importance pour lui d’avoir Internet en illimité. Le problème est qu’il a remarqué que son forfait vient se bloquer dès qu’il télécharge plus de 20 Go de données. L’accès à Internet mouline et il ne peut rien faire : impossible de charger une page ou de faire un test de débit (speedtest).

Il a trouvé une parade : activer puis désactiver le mode avion. Il ajoute même avoir créé un raccourci dédié sur son iPhone pour rapidement réaliser l’opération.

Que dit SFR à ce sujet ? L’opérateur au logo rouge a réagi auprès de Numerama en déclarant :

Le forfait est bien illimité. Il y a dans toutes les offres des paramétrages historiques pour se prémunir des abus et éviter ainsi leur détournement. Au cas précis, une première session de 20 Go est stoppée et une seconde redémarre mais il s’agit d’usages bien particuliers. Toutefois, nous travaillons à améliorer l’expérience client même dans ce type de situation exceptionnelle.

TacOs_AuTaBasCo n’est pas le seul dans cette situation, d’autres utilisateurs avec des smartphones Android ont confirmé être confrontés au même blocage après 20 Go de téléchargement. En attendant, l’abonné se dit contrarié par la situation parce que le forfait de SFR, qui coûte 39,99 €/mois, implique un engagement de 24 mois. Il est donc pour l’instant obligé de rester chez SFR.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

SFR Logo Mobiles / Tablettes

SFR lance la 5G+ (5G SA) et un forfait 5G illimité

La 5G de Bouygues Telecom Mobiles / Tablettes

Bouygues Telecom lance la 5G+ mais la limite à un forfait cher

Free Mobile Forfait 3.99 Euros Mai 2025 Mobiles / Tablettes

Free Mobile lance un forfait 20 Go à 3,99€

SFR RED Logo Mobiles / Tablettes

SFR RED lance un forfait 5G avec 300 Go à moins de 10 €

2 commentaires pour cet article :

  • adhame95
    24 Fév. 2026 • 18:08
    C’est le cas sur tous les forfaits même MVNO
  • Mr jean
    24 Fév. 2026 • 18:19
    Pour ça qu’il faut toujours lire les petites lignes en bas….Après peut être que c’est un erreur de sfr directement mais pas mal d’opérateur font des abo « illimité » mais à partir d’un certains seuil la connexion devient deg.

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Grok Icone Logo

Le Pentagone approuve l’intégration de l’IA Grok d’Elon Musk dans ses systèmes classifiés

24 Fév. 2026 • 18:27
0 Internet

Le Département de la Défense des États-Unis a conclu un accord avec la société d’intelligence artificielle xAI,...

Firefox Logo

Firefox 148 est disponible avec l’option pour désactiver les fonctions IA

24 Fév. 2026 • 17:06
0 Logiciels

Mozilla propose aujourd’hui au téléchargement Firefox 148 dans sa version stable et on retrouve comme prévu un bouton pour...

AMD

Meta pourrait détenir jusqu’à 10 % d’AMD en échange de 6 gigawatts de puces IA

24 Fév. 2026 • 15:22
0 Business

Peu de temps après l’énorme accord passé avec Nvidia, Meta et AMD ont officialisé un partenariat massif portant sur...

YouTube Logo

YouTube nie maximiser le temps d’écran et vouloir rendre les utilisateurs accros

24 Fév. 2026 • 14:10
4 Internet

Le vice-président ingénierie de YouTube, Cristos Goodrow, a affirmé devant un tribunal civil à Los Angeles que la plateforme...

Asha Sharma Matt Booty

Le co-créateur de la première Xbox annonce la fin prochaine de Xbox… et pourquoi ce n’est pas crédible

24 Fév. 2026 • 12:10
0 Jeux vidéo

Alors que Microsoft vient d’opérer une importante réorganisation interne, la marque Xbox se retrouve au cœur des interrogations....

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article For All Mankind saison 5 : Apple TV diffuse la bande-annonce

For All Mankind saison 5 : Apple TV diffuse la bande-annonce

24 Feb. 2026 • 17:32

image de l'article Tim Cook rend hommage à Steve Jobs qui aurait fêté ses 71 ans

Tim Cook rend hommage à Steve Jobs qui aurait fêté ses 71 ans

24 Feb. 2026 • 16:00

image de l'article La CIA a averti Tim Cook, patron Apple, que la Chine pourrait envahir Taïwan d’ici 2027

La CIA a averti Tim Cook, patron Apple, que la Chine pourrait envahir Taïwan d’ici 2027

24 Feb. 2026 • 15:18

image de l'article Xiaomi prépare “iOS Bridge” pour une meilleure compatibilité entre les iPhone, les AirPods et ses appareils

Xiaomi prépare “iOS Bridge” pour une meilleure compatibilité entre les iPhone, les AirPods et ses appareils

24 Feb. 2026 • 14:30

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site