Le forfait 5G+ illimité de SFR… impose une limite après 20 Go d’un coup

En octobre, SFR a lancé son premier forfait 5G+ annoncé comme étant illimité à tous les niveaux (appels, SMS et Internet). Mais des abonnés ont confirmé qu’il y a en réalité une limite : elle s’applique dès que l’on télécharge 20 Go de données d’un coup.

Un forfait illimité pas si illimité que ça

Tout est parti d’un témoignage de @TacOs_AuTaBasCo. C’est un abonné à ce forfait 5G+ de SFR et il dit être un gros consommateur de données, d’où l’importance pour lui d’avoir Internet en illimité. Le problème est qu’il a remarqué que son forfait vient se bloquer dès qu’il télécharge plus de 20 Go de données. L’accès à Internet mouline et il ne peut rien faire : impossible de charger une page ou de faire un test de débit (speedtest).

Une coupure de la DATA après 20Go est détecté, ce phénomène n'est pas du TOUT isolé testé via plusieurs appareils / Routeur 5G / iPhone (13) / Android (Xiaomi 14T) Voici la preuve en vidéo ⬇️ pic.twitter.com/cWpCtx75QR — TacOs_AuTaBasCo (@tacosautabasco) February 23, 2026

Il a trouvé une parade : activer puis désactiver le mode avion. Il ajoute même avoir créé un raccourci dédié sur son iPhone pour rapidement réaliser l’opération.

Que dit SFR à ce sujet ? L’opérateur au logo rouge a réagi auprès de Numerama en déclarant :

Le forfait est bien illimité. Il y a dans toutes les offres des paramétrages historiques pour se prémunir des abus et éviter ainsi leur détournement. Au cas précis, une première session de 20 Go est stoppée et une seconde redémarre mais il s’agit d’usages bien particuliers. Toutefois, nous travaillons à améliorer l’expérience client même dans ce type de situation exceptionnelle.

TacOs_AuTaBasCo n’est pas le seul dans cette situation, d’autres utilisateurs avec des smartphones Android ont confirmé être confrontés au même blocage après 20 Go de téléchargement. En attendant, l’abonné se dit contrarié par la situation parce que le forfait de SFR, qui coûte 39,99 €/mois, implique un engagement de 24 mois. Il est donc pour l’instant obligé de rester chez SFR.