Free Mobile lance un forfait 20 Go à 3,99€

Free Mobile propose aujourd’hui un nouveau forfait sans engagement qui va intéresser les petits budgets, puisque le prix est de 3,99€/mois. Il comprend les appels, SMS, MMS et Internet.

Un forfait Free Mobile à 3,99€/mois

Dans le détail, le forfait de Free Mobile comprend les appels, SMS et MMS en illimité, ainsi qu’un quota Internet de 20 Go. Il y a bien le support de la 4G ici, mais pas la 5G. De plus, on retrouve OQEE, l’application de Free qui permet de regarder les chaînes de télévision. Plus de 240 chaînes sont accessibles, tout comme plus de 500 films et séries avec OQEE Ciné, ainsi que de nombreux services de replay.

Concernant l’usage en Europe et dans les DOM, il y a là aussi les appels, SMS et MMS en illimité. Par contre, le quota Internet tombe à 10 Go.

Pour cette offre, Free Mobile ne passe pas directement par son site, mais par Veepee. L’opérateur choisit souvent ce partenaire pour les remises. L’offre est disponible dès aujourd’hui et se terminera le 3 juin à 6 heures du matin. Vous pouvez faire une portabilité afin de garder votre numéro actuel. Aussi, il est bon de noter que les abonnés Free ayant résilié leur ligne mobile dans les 30 jours précédant la souscription à l’offre promotionnelle ne sont pas éligibles au forfait à 3,99€/mois.

Que propose la concurrence ? L’opérateur qui se rapproche le plus du prix est SFR RED avec un forfait 30 Go à 4,99€/mois. Sinon, il y a Bouygues Telecom avec un forfait B&You de 40 Go à 5,99€/mois et Sosh avec là aussi 40 Go pour 5,99€/mois.