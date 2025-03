Free Mobile a lancé aujourd’hui un nouveau forfait mobile au prix de 9,99€/mois qui se veut « à vie ». L’opérateur indique qu’il est « sans condition de durée », il ne faut donc pas s’attendre (normalement) à une hausse de prix dans quelques mois ou années.

Le forfait comprend les appels, SMS et MMS en illimité en France, ainsi qu’un quota Internet de 60 Go (qui peuvent être utilisés en 4G et 5G). On retrouve également la possibilité d’utiliser l’application OQEE pour regarder les chaînes de télévision. Il y a 240 chaînes, de nombreux services de replay et plus de 500 films et séries avec OQEE Ciné.

De plus, il est possible d’avoir gratuitement l’abonnement Le Chat Pro pendant un an. Cela permet d’accéder à la version avancée de l’intelligence artificielle de Mistral AI. Les autres forfaits de l’opérateur incluent également cet avantage.

Pour ce qui est de l’usage en Europe et dans les DOM, il y a là encore les appels, SMS et MMS en illimité. Le quota Internet passe par contre à 20 Go.

Ici, Free Mobile décide de ne pas passer par son site pour proposer l’abonnement, mais par Veepee. Le forfait est sans engagement et l’offre est disponible jusqu’au 17 mars à 6 heures du matin. Et pour ceux qui le souhaitent, il est possible de faire une portabilité afin de conserver votre numéro de téléphone actuel.