Free Mobile s’associe à Mistral AI pour offrir l’IA payante à ses abonnés

Free Mobile annonce un partenariat avec le français Mistral AI en rapport avec l’intelligence artificielle. L’opérateur offre l’abonnement Le Chat Pro à tous ses abonnés, qu’importe leur forfait (même celui à 2€). Le prix du « ChatGPT français » est normalement de 17,99€/mois.

Dans un communiqué, Free dit être « le 1er opérateur en France à proposer à tous ses abonnés mobiles un assistant IA » avec ses forfaits mobiles. L’abonnement offert pour Le Chat Pro sera une réalité dès le 10 février, à savoir ce lundi. Le groupe de Xavier Niel précise que le cadeau est valable pendant un an. Au-delà, les abonnés à Free Mobile pourront résilier ou bien continuer à accéder à l’IA, mais il faudra payer 17,99€/mois.

Pour en bénéficier, les abonnés Free Mobile pourront activer dès lundi 10 février leur offre Le Chat Pro depuis leur Espace Abonné sur mobile.free.fr/moncompte (rubrique Mon Forfait mobile > Mes options), puis créer leur compte sur Mistral AI.

« Free et Mistral AI partagent une vision commune d’innovation et d’excellence visant à offrir des solutions technologiques avancées qui améliorent la vie quotidienne des utilisateurs. En choisissant Mistral AI, Free fait par ailleurs le choix de promouvoir un champion français et un leader européen de l’intelligence artificielle », indique l’opérateur.

Le Chat Pro offre des fonctionnalités avancées telles que des recherches illimitées, un nombre de messages illimité par jour et une vitesse de réponse rapide grâce à la fonctionnalité Flash Answers.

Hier, Mistral AI a lancé son application mobile Le Chat pour iPhone et Android.