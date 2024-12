Free Mobile pousse ses abonnés 2G à passer à la 4G

Free Mobile contacte ses clients qui ont un téléphone supportant uniquement la 2G pour les inviter à se mettre à jour et passer sur la 4G. La raison est simple : le réseau 2G va disparaître. L’opérateur veut aussi que les clients profitent réellement de leur forfait.

Dans un e-mail envoyé aux abonnés 2G, Free Mobile indique :

Vous détenez actuellement un forfait mobile Free avec un téléphone compatible uniquement avec le réseau 2G. Pour profiter pleinement de votre forfait et de la qualité de notre réseau 4G/5G, pour vos appels et votre éventuelle navigation internet, vous devez changer de téléphone. Bonne nouvelle, chez Free vous pouvez profiter d’un nouveau mobile et le payer en 4 fois sans frais.

Quelques modèles sont mis en avant par l’opérateur, dont le Nokia 225 compatible 4G. Il y a aussi le Doro Leva 30 et le HMD Pulse. Free Mobile propose aux clients de les acheter avec un paiement en quatre fois sans frais. Qui plus est, les offres dans l’e-mail sont réservées aux clients 2G. Il n’est pas possible d’acheter les téléphones mis en avant sur le site de Free Mobile, même en se connectant avec les identifiants, comme l’explique Univers Freebox. La seule solution est de se rendre dans une boutique physique de Free.

Quand Free coupera-t-il son réseau 2G ? L’opérateur ne le dit pas encore, mais ses concurrents ont déjà pris la parole. Orange a déjà annoncé qu’il coupera son réseau 2G dès la fin de 2025. Quant à SFR et Boygues Telecom, ce sera une réalité dans le courant de 2026.