Orange détaille la fin de la 2G et de la 3G en France

Orange a décidé des dates pour la fin de la 2G et de la 3G en France : la première s’arrêtera d’ici 2025 et la seconde sera coupée d’ici 2028. L’objectif est de moderniser les réseaux. Orange est le premier opérateur français à dévoiler ses plans.

Fin de la 2G d’Orange en 2025 et de la 3G en 2028

Orange a indiqué à 01net que la 2G sera coupée en premier parce que la couverture nationale 3G est historiquement plus élevée. C’est l’inverse dans d’autres pays européens où l’opérateur est présent, dont la Belgique, l’Espagne, le Luxembourg, la Pologne, la Roumanie et la Slovaquie. Dans ces pays, la 3G disparaîtra en 2025 et la 2G sera coupée en 2030.

Sans surprise, les fréquences libérées vont être utilisées pour les réseaux 4G et 5G. « Cela permettra d’optimiser la gestion de ses réseaux et de les faire évoluer vers des technologies plus sécurisées, résilientes, économes en énergie et modernes telles que la 4G et la 5G », indique l’opérateur. Il dit également que les abonnés profiteront d’une meilleure expérience mobile.

Naturellement, la fin de la 2G en 2025 et de la 3G en 2028 chez Orange va avoir un impact sur les terminaux. Tout le monde ne dispose pas d’un apparil compatible au moins avec la 4G. « Des études sont en cours, mais il apparaît que les gains énergétiques ne seraient pas si évidents. Du côté du matériel, certains équipements réseaux devront être remplacés, tout comme les terminaux obsolètes des utilisateurs », souligne l’Arcep, à savoir le régulateur des télécoms.

Des terminaux doivent être rapidement remplacés

La fin du réseau 2G aura un impact notable. Plusieurs appareils l’utilisent, dont les terminaux de paiement, les horodateurs, les téléalarmes, les capteurs de pression, les ascenseurs, les compteurs ou encore les distributeurs automatiques de billets. Autant dire qu’un remplacement notable d’équipements devra avoir lieu au fil des années.

À l’arrivée, cet abandon de la 2G et de la 3G par Orange n’est pas une surprise. Quelques pays ont déjà commencé, comme le Danemark avec l’arrêt de la 3G. Aux États-Unis, la 3G va également être complètement coupée cette année. Il faudra voir maintenant quels seront les plans de SFR, Bouygues Telecom et Free Mobile.