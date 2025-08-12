Grok 4 devient gratuit et accessible pour tous

La société d’Elon Musk, xAI, a annoncé que son modèle d’IA, Grok 4, est désormais accessible gratuitement à tous les utilisateurs, une décision visant à élargir son audience et à concurrencer directement GPT-5 d’OpenAI, récemment lancé. Cette ouverture marque une étape stratégique dans la course à l’IA.

Grok 4 : des modes intelligents pour une expérience optimisée

Grok 4 propose deux modes d’interaction : le mode Auto, où l’IA décide automatiquement si une requête nécessite un raisonnement approfondi ou une réponse rapide, optimisant ainsi les ressources, et le mode Expert, qui permet aux utilisateurs de forcer une analyse plus détaillée pour des réponses de meilleure qualité. Ce système à deux modes équilibre efficacité et précision, offrant plus de contrôle aux utilisateurs. Cependant, la version la plus avancée, Grok 4 Heavy, reste réservée aux abonnés SuperGrok Heavy (300 $ par mois), tandis que les utilisateurs gratuits bénéficient de limites d’utilisation « généreuses » mais temporaires.

En parallèle, xAI a lancé Grok Imagine, un outil gratuit de génération de vidéos à partir d’images, disponible pour les utilisateurs gratuits. Les abonnés payants ont des limites de requêtes plus élevées. Cependant, cet outil suscite des critiques : des articles pointent son utilisation pour créer des deepfakes explicites de célébrités, soulevant des préoccupations sur la modération et l’éthique de l’IA.

Les publicités vont arriver

L’ouverture gratuite de Grok 4 intervient trois jours après le lancement chaotique de GPT-5 par OpenAI, marqué par des bugs et des erreurs factuelles, comme des noms d’États fictifs ou des présidents inventés. Cette déconvenue a conduit OpenAI à rétablir l’accès à GPT-4o pour les abonnés Plus et à s’excuser publiquement. xAI saisit cette opportunité pour attirer les utilisateurs déçus, en offrant un accès gratuit temporaire à Grok 4, qui excelle dans certains benchmarks comme l’ARC-AGI-2, bien que son coût par tâche (2,17 $) soit plus élevé que celui de GPT-5 (0,73 $)

Pour financer les coûteux GPU nécessaires à Grok, Elon Musk a récemment annoncé lors d’un X Spaces l’intégration prochaine de publicités dans l’interface du chatbot. Ces publicités apparaîtront entre les réponses et suggestions. Cette stratégie, combinée à des abonnements comme SuperGrok (30 $ par mois), vise à équilibrer accessibilité et rentabilité.

En rendant Grok 4 gratuit, xAI cherche à démocratiser l’accès à l’IA tout en attirant de nouveaux abonnés. Cette décision, synchronisée avec les déboires de GPT-5, positionne xAI comme un concurrent sérieux, mais les préoccupations éthiques autour de Grok Imagine et la dépendance aux publicités pourraient influencer la perception des utilisateurs et des régulateurs.