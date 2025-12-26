TENDANCES
Internet

ChatGPT prépare l’arrivée de publicités sans frustrer ses utilisateurs

26 Déc. 2025 • 20:57
3

OpenAI relance activement le développement des publicités sur ChatGPT afin de rentabiliser son immense base d’utilisateurs non payants. La start-up explore des méthodes d’affichage discrètes pour ne pas altérer la confiance envers son intelligence artificielle, après une brève pause causée par le lancement de GPT-5.2.

ChatGPT Logo Icone

OpenAI expérimente des publicités dans les conversations

Les équipes d’OpenAI testent actuellement plusieurs maquettes internes pour intégrer les publicités sur ChatGPT. Selon The Information, les ingénieurs ajustent les modèles de langage pour qu’ils puissent proposer des informations sponsorisées lorsque le contexte s’y prête. Par exemple, une requête concernant le choix d’un téléphone pourrait déclencher la suggestion d’une marque de smartphone spécifique.

L’objectif est de ne pas brusquer les utilisateurs. Parmi les pistes à l’étude, l’entreprise envisage d’insérer des publicités dans la colonne latérale ou de les faire apparaître uniquement tardivement dans la discussion, une fois que l’utilisateur a montré un intérêt commercial évident. Ces contenus seront systématiquement signalés par un avertissement pour garantir la transparence.

L’entreprise ne part pas de zéro en matière commerciale. Le chatbot intègre déjà des fonctionnalités comme un assistant IA pour le shopping, un système de paiement via Stripe ou encore des partenariats techniques avec Shopify, Zillow ou DoorDash.

La publicité devient indispensable pour couvrir les coûts

L’équation économique pousse inévitablement OpenAI vers ce modèle de pubs. Actuellement, seuls 5 % des utilisateurs de ChatGPT souscrivent à une offre payante. L’ouverture aux annonceurs permettrait de générer des dizaines de milliards de dollars d’ici 2030, une manne nécessaire pour absorber les coûts impressionnants liés au fonctionnement des modèles d’IA.

Avec près de 900 millions d’utilisateurs et une cible de 2,6 milliards d’utilisateurs dans cinq ans, ChatGPT représente un canal de diffusion majeur. Ce volume placerait le chatbot IA comme un concurrent sérieux sur le marché de la publicité numérique, un secteur qui pèse plus de 1 000 milliards de dollars et reste la chasse gardée de géants comme Google, Meta et Amazon.

Le patron d’OpenAI, Sam Altman, avait temporairement suspendu ce projet début décembre suite à une « alerte rouge » interne qui a priorisé la sortie de GPT-5.2. Désormais, le chantier a repris avec une contrainte forte : ne pas copier les formats publicitaires intrusifs existants. L’entreprise souhaite inventer un nouveau type d’affichage qui exploite la finesse des conversations pour cibler les besoins réels des internautes.

La marge de manœuvre est étroite. La start-up sait qu’une saturation publicitaire ou un doute sur la neutralité des réponses pourrait détruire son actif le plus précieux : la relation de confiance avec ses utilisateurs.

3 commentaires pour cet article :

  • Thomas(via l'app )
    26 Déc. 2025 • 21:16
    La fin de l’article résume tout. C’est prendre un grand risque de faire ça. Les publicités doivent être hors de la conversation et ne pas affecter les réponses. Ils vont tuer leur IA.. Gemini est de plus en plus attirant .. Bien que la possibilité de faire des projets comme propose ChatGPT est manquant (je crois?)..
  • Snarkoi(via l'app )
    26 Déc. 2025 • 21:45
    Le cancer de la pub peu mtn etre développe sur des ia ce ne sera bientôt plus un prob propre a l’humain lol
  • Spider13(via l'app )
    26 Déc. 2025 • 22:21
    Raz le bol des publicités sur toutes les appli maintenant

