Face à une concurrence qui s’intensifie dangereusement, Sam Altman, le patron d’OpenAI, a décrété une « alerte rouge » en interne. Il exige une mobilisation totale de ses équipes pour perfectionner ChatGPT, le produit vedette de la société, alors que Google et son modèle Gemini gagnent du terrain à une très grande vitesse.

Un retour aux fondamentaux pour l’IA

Dans un courrier révélé par le Wall Street Journal et The Information, le patron d’OpenAI détaille un changement de cap radical. La priorité absolue est désormais l’amélioration technique de ChatGPT. Sam Altman insiste sur trois axes critiques : la vitesse d’exécution, une meilleure fiabilité et une personnalisation accrue des réponses. Pour y parvenir, il impose un rythme de travail soutenu, incluant des rendez-vous quotidiens pour les équipes chargées du chatbot IA et des transferts de personnel temporaires pour accélérer le développement.

Cette concentration des forces implique des coupes franches dans la feuille de route initiale. Pour libérer des ressources, OpenAI a décidé de reporter plusieurs initiatives :

Le déploiement de publicités sur ChatGPT

Le développement d’agents spécialisés dans le commerce et la santé

Le lancement de l’assistant personnel Pulse

La menace financière et technologique de Google

Ce branle-bas de combat marque un tournant ironique dans la guerre de l’IA : c’est désormais OpenAI qui court après la sécurité, là où Google avait déclenché sa propre alerte rouge lors de l’arrivée de ChatGPT. Sam Altman avait déjà prévenu ses troupes fin novembre d’un « contexte chahuté » et d’un « environnement économique défavorable ». La différence de moyens est abyssale : alors que le géant de la recherche génère des milliards de dollars chaque trimestre grâce à l’ensemble de ses activités, OpenAI continue de perdre de l’argent chaque mois et ne vise pas la rentabilité avant 2029.

Sur le plan technique, la pression est tout aussi forte. Google a rattrapé son retard grâce au succès d’outils comme le modèle d’image Nano Banana et les performances de Gemini 3, avec le modèle d’IA qui surpasse désormais GPT-5.1 et d’autres sur de nombreux benchmarks. L’écart se resserre également au niveau de l’adoption : si OpenAI revendique 800 millions d’utilisateurs pour ChatGPT, Google a annoncé mi-novembre avoir franchi le cap des 650 millions d’utilisateurs mensuels pour Gemini, un chiffre qui a quasiment doublé en l’espace de sept mois.