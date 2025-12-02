TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet OpenAI (ChatGPT) déclare une « alerte rouge » après les succès de Gemini pour l’IA
Internet

OpenAI (ChatGPT) déclare une « alerte rouge » après les succès de Gemini pour l’IA

2 Déc. 2025 • 22:40
1

Face à une concurrence qui s’intensifie dangereusement, Sam Altman, le patron d’OpenAI, a décrété une « alerte rouge » en interne. Il exige une mobilisation totale de ses équipes pour perfectionner ChatGPT, le produit vedette de la société, alors que Google et son modèle Gemini gagnent du terrain à une très grande vitesse.

Sam Altman

Un retour aux fondamentaux pour l’IA

Dans un courrier révélé par le Wall Street Journal et The Information, le patron d’OpenAI détaille un changement de cap radical. La priorité absolue est désormais l’amélioration technique de ChatGPT. Sam Altman insiste sur trois axes critiques : la vitesse d’exécution, une meilleure fiabilité et une personnalisation accrue des réponses. Pour y parvenir, il impose un rythme de travail soutenu, incluant des rendez-vous quotidiens pour les équipes chargées du chatbot IA et des transferts de personnel temporaires pour accélérer le développement.

Cette concentration des forces implique des coupes franches dans la feuille de route initiale. Pour libérer des ressources, OpenAI a décidé de reporter plusieurs initiatives :

La menace financière et technologique de Google

Ce branle-bas de combat marque un tournant ironique dans la guerre de l’IA : c’est désormais OpenAI qui court après la sécurité, là où Google avait déclenché sa propre alerte rouge lors de l’arrivée de ChatGPT. Sam Altman avait déjà prévenu ses troupes fin novembre d’un « contexte chahuté » et d’un « environnement économique défavorable ». La différence de moyens est abyssale : alors que le géant de la recherche génère des milliards de dollars chaque trimestre grâce à l’ensemble de ses activités, OpenAI continue de perdre de l’argent chaque mois et ne vise pas la rentabilité avant 2029.

Sur le plan technique, la pression est tout aussi forte. Google a rattrapé son retard grâce au succès d’outils comme le modèle d’image Nano Banana et les performances de Gemini 3, avec le modèle d’IA qui surpasse désormais GPT-5.1 et d’autres sur de nombreux benchmarks. L’écart se resserre également au niveau de l’adoption : si OpenAI revendique 800 millions d’utilisateurs pour ChatGPT, Google a annoncé mi-novembre avoir franchi le cap des 650 millions d’utilisateurs mensuels pour Gemini, un chiffre qui a quasiment doublé en l’espace de sept mois.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Google Gemini Internet

Google Gemini ajoute une fonction de mémoire, comme ChatGPT

Gemini Code Assist Internet

Gemini : Google lance un abonnement IA à 250$/mois, encore plus cher que ChatGPT Pro

ChatGPT Recherche Approfondie Internet

OpenAI lance un outil de recherche approfondie sur ChatGPT

ChatGPT Logo Icone Application iPhone Internet

ChatGPT va ajouter un contrôle parental, annonce OpenAI

Un commentaire pour cet article :

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Banana Fish

Amazon Prime Video retire un doublage généré par IA après les critiques

2 Déc. 2025 • 22:23
0 Geekeries

Amazon Prime Video a décidé de supprimer un doublage généré par intelligence artificielle pour l’anime Banana...

Forfait Bouygues Telecom Deezer

Bouygues Telecom lance un forfait 5G incluant Deezer Premium

2 Déc. 2025 • 21:00
1 Mobiles / Tablettes

Bouygues Telecom annonce aujourd’hui le lancement d’un nouveau forfait B&You qui intègre un abonnement Deezer Premium. Cela va donc...

YouTube Recap

YouTube lance Recap, votre rétrospective façon Spotify Wrapped

2 Déc. 2025 • 20:05
0 Internet

YouTube répond aux attentes de sa communauté en lançant Recap, un outil d’analyse annuel directement inspiré du...

Leroy Merlin Logo

Leroy Merlin a été piraté, les hackers ont les données des clients

2 Déc. 2025 • 19:03
1 Internet

Nouvelle cyberattaque en France, avec Leroy Merlin qui annonce avoir été piraté, entraînant le vol des données des...

God of War PS4

Amazon donne le feu vert à la série God of War et commande deux saisons

2 Déc. 2025 • 18:30
0 Geekeries

Après plusieurs années d’attente et plusieurs ajustements créatifs, l’adaptation télévisée du jeu...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article ChatGPT prépare son intégration avec l’application Santé d’Apple

ChatGPT prépare son intégration avec l’application Santé d’Apple

2 Dec. 2025 • 22:07

image de l'article Apple met à jour le firmware de la batterie MagSafe pour iPhone Air

Apple met à jour le firmware de la batterie MagSafe pour iPhone Air

2 Dec. 2025 • 21:47

image de l'article Bouygues Telecom lance un forfait 5G incluant Deezer Premium

Bouygues Telecom lance un forfait 5G incluant Deezer Premium

2 Dec. 2025 • 21:02

image de l'article Apple invite les utilisateurs d’iPhone à passer d’iOS 18 à iOS 26

Apple invite les utilisateurs d’iPhone à passer d’iOS 18 à iOS 26

2 Dec. 2025 • 20:34

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site