ChatGPT Pulse vous propose un briefing quotidien personnalisé

OpenAI dévoile Pulse, une nouvelle fonctionnalité qui transforme ChatGPT en un assistant proactif capable de générer des rapports personnalisés pendant votre sommeil. Destinée à devenir un réflexe matinal, cette nouveauté s’inscrit dans une stratégie plus large visant à faire de l’IA bien plus qu’un simple chatbot.

Un fil d’actualité personnalisé avec ChatGPT Pulse

Chaque matin, ChatGPT Pulse présente à l’utilisateur une série de cinq à dix brefs rapports sous forme de cartes visuelles. Ces synthèses peuvent couvrir l’actualité sur des sujets précis, comme les derniers résultats d’une équipe sportive, mais aussi des suggestions beaucoup plus personnelles. OpenAI évoque notamment des idées de costumes d’Halloween pour une famille ou un itinéraire de voyage adapté à un jeune enfant.

L’utilisateur peut cliquer sur chaque carte pour obtenir un rapport détaillé, puis interagir avec ChatGPT pour poser des questions sur le contenu. Il est également possible de demander de nouveaux rapports automatisés ou de donner son avis sur ceux qui ont été générés. Pour éviter la surcharge d’information, la fonctionnalité a été volontairement conçue pour s’arrêter après quelques suggestions avec le message : « Super, c’est tout pour aujourd’hui ».

La pertinence de Pulse repose sur sa capacité à se connecter au contexte de l’utilisateur. Grâce aux « Connecteurs » de ChatGPT, il peut se lier à des applications comme Google Agenda et Gmail. Une fois l’accès autorisé, Pulse peut analyser vos e-mails de nuit pour en extraire les messages importants ou consulter votre agenda pour préparer un résumé de votre journée.

De plus, si la fonction mémoire de ChatGPT est activée, Pulse puisera dans vos conversations précédentes pour affiner davantage la personnalisation de ses rapports. Bien que cette fonctionnalité puisse concurrencer les applications d’actualités, OpenAI précise qu’elle ne vise pas à les remplacer et continue de citer ses sources avec des liens, à l’instar du moteur de recherche de ChatGPT.

Un accès initialement exclusif et coûteux

Cette nouveauté a un coût, non seulement pour l’utilisateur mais aussi pour OpenAI. Comme l’a indiqué Sam Altman, patron d’OpenAI, les nouvelles fonctionnalités gourmandes en calcul seront d’abord limitées aux abonnements les plus chers. Pulse est donc lancé en premier lieu pour les abonnés avec l’offre Pro qui coûte 200$/mois.

Cette limitation est due à la capacité encore restreinte des serveurs d’OpenAI, qui travaille activement avec des partenaires comme Oracle et SoftBank pour construire de nouveaux data centers. L’entreprise prévoit d’étendre l’accès aux abonnés Plus prochainement, puis à tous les utilisateurs, une fois qu’elle aura réussi à rendre la fonctionnalité plus efficace.

L’objectif à long terme est de rendre Pulse encore plus intelligent, capable par exemple de faire une réservation de restaurant pour vous ou de rédiger des brouillons d’e-mails.