Jeux vidéo

Vince Zampella, le co-créateur de Call of Duty, s’est tué dans un accident de voiture

23 Déc. 2025 • 7:30
La nouvelle est absolument terrible, et revêt un caractère encore plus dramatique à quelques heures du réveillon : Vince Zampella, co-créateur de la célèbre franchise Call of Duty et co-fondateur aussi des studios Infinity Ward et Respawn Entertainment, s’est tué ce dimanche 21 décembre dans un accident de voiture à l’âge de 55 ans. Zampella avait trois enfants.

La légende discrète du FPS

Après un brillant parcours, Zampella dirigeait actuellement le studio DICE de Los Angeles tout en supervisant la franchise Battlefield. La disparition brutale de Zampella est donc un énorme coup de tonnerre pour le secteur du JV, comme en témoigne d’ailleurs le communiqué attristé d’Electronic Arts : « C’est une perte inimaginable, et nos pensées vont à la famille de Vince, à ses proches et à toutes les personnes touchées par son travail. L’influence de Vince sur l’industrie du jeu vidéo a été profonde et considérable. Ami, collègue, leader et créateur visionnaire, son œuvre a contribué à façonner le divertissement interactif moderne et a inspiré des millions de joueurs et de développeurs à travers le monde. Son héritage continuera d’influencer la manière dont les jeux sont conçus et dont les joueurs se connectent pour les générations à venir. »

Vince Zampella

Vince Zampella

On en sait déjà un peu plus sur les causes de l’accident fatal : Zampella était probablement au volant de son propre véhicule quand ce dernier a heurté une barrière en béton avant de prendre feu. Sous le choc, le passager a été éjecté du véhicule, mais le conducteur n’a pas pu échapper aux flammes. Les réactions affluent déjà de toutes parts pour rendre hommage à une véritable légende du jeu vidéo; pas forcément la plus populaire et visible pour le grand public, mais un incontestable géant dans son domaine. Le retour en grâce de la franchise Battlefield (dont le 6ème opus cartonne auprès des amateurs de FPS) lui doit énormément.

